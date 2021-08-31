Myanmar iç savaşla karşı karşıya!

Myanmar'da 1 Şubat 2021'de yaşanan darbenin ardından ülkedeki siyasi belirsizlik sürüyor. Myanmar'ın büyük şehirlerinde darbe karşıtı protestolarda ölenlerin sayısının 1200'ü aştığı belirtiliyor.

Protestoların hafiflemesi ve askeri cuntanın dış tepkilerden çekinerek protestoculara ateş açmamaya başlamasıyla son aylarda şehir merkezlerinde şiddetin azaldığı gözlemlenmişti.

Fakat geçtiğimiz haftadan itibaren darbecilerin halen sivil yönetime geçiş planını açıklamaması üzerine protestolar yeniden alevlendiği gibi askerler halka yaygın şekilde gerçek mermilerle ateş açarak karşılık verdi.

Bu sebeple geçen haftadan bu yana 100'e yakın protestocunun daha öldürüldüğü bildiriliyor.

Myanmar'ın önceki dönemlerden devraldığı bölgesel sorunlar darbeyle beraber daha da alevlenmiş, pek çok bölgede milis gruplarıyla Myanmar ordusu arasında şiddetli çatışmalar çıkmıştı. Son aylarda Myanmar ordusunun kırsal kesimleri kontrolde iyice zorlandığı, sadece köylerin değil ilçe merkezlerinin de bölgesel silahlı gruplara geçmeye başladığı belirtiliyor.

1 Şubat 2021'den bu yana Myanmar'da şiddet olayları nedeniyle ölenlerin sayısının 5 bini aştığı tahmin ediliyor.

Kaynak: Mepa News





