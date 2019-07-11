MXGP, Milli Piyango biletlerinde - Cumhurbaşkanlığı himayesinde yapılacak Dünya Motokros Şampiyonası'nın tanıtımı için Milli Piyango İdaresi tarafından bilet hazırlandı

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenecek Dünya Motokros Şampiyonası'nın (MXGP) tanıtımı için Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından bilet hazırlandı. Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Afyonkarahisar'da 6-8 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Dünya Motokros Şampiyonası'nın tanıtımı amacıyla hazırlanan Milli Piyango biletleri satışa sunuldu. MPİ'nin 19 Temmuz 2019 çekilişi için hazırlanan biletlerinin üzerinde, Dünya Motokros Şampiyonası'nın startının yer aldığı fotoğraf bulunuyor. Motor sporlarının en gözde organizasyonları arasında yer alan Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP) ikinci kez Türkiye Motosiklet Federasyonu ve Afyonkarahisar Belediyesi tarafından Spor ve Motosiklet Festivali ile 6-8 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.





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