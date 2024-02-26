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Gıda Muzluymuş gibi satılan gofretler hakkında flaş karar
Gıda

Muzluymuş gibi satılan gofretler hakkında flaş karar

Yeniakit Publisher
2024-02-26 09:10:00 -
Muzluymuş gibi satılan gofretler hakkında flaş karar

Muz ya da çilek aroması kullanılan gofret gibi ürünlerin "Muzlu gofret" olarak satışı yasaklanacak. Tarım ve Orman Bakanlığı, tüketiciyi yanıltacak nitelikte etiketler bulundurması nedeniyle geçtiğimiz günlerde "… Tadında", "… lezzeti", "... keyfi ” gibi ifadelerin bulunduğu ürünlerin satışını yasaklamıştı. Alınan yeni karar ile yasağın kapsamı genişletilirken, muz ya da çilek aroması kullanılan gofret gibi ürünlerin "Muzlu gofret" olarak satışı yasaklanacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı, tüketiciyi manipüle ettiği gerekçesiyle geçtiğimiz günlerde limon sosu satışını yasaklamıştı.

Yasakların gerekçesi olarak, bu ürünlerin müşteriler tarafından "limon suyu" olduğu zannedilerek alındığı gösterilmiş, birçok ürün için "… Tadında", "… lezzeti", "... keyfi ” gibi ifadeler kullanmak yasak hale getirilmişti.

 

Alınan karar neticesinde, sakıncalı ürünler market raflarından toplanırken, yasak kapsamının genişletileceği öğrenildi. Bakanlık kaynakları tarafından yürütülen yeni çalışma ile, özellikle zincir marketlerde milyonlarca satışı yapılan ve muz ya da çilek gibi ürünlerin aromasının kullanıldığı gofretlerde kullanılan ifadelere kısıtlama getirilecek.

Bir paketinde yaklaşık yüzde 0,1 oranında muz bulundurmasına rağmen, aroma sebebiyle bu ürünleri "Muzlu gofret" olarak satan zincir marketler, yapılacak değişiklik sonrası ya ürünleri tamamen satıştan kaldıracak ya da kullanılan ibareleri silecek.
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Bu tür ürünler, marketlerin yanı sıra araçların arkasında mahalle aralarında da yoğun olarak satılmakta. Bu nedenle gerekli sağlık koşullarını karşılamayan ürünlerin toplatılması sağlanırken, bakanlık tarafından bu konuya ilişkin yeni bir denetleme ekibi oluşturulacak.

Değişiklikler yalnızca gofret ürünleriyle sınırlı kalmayacak. Aynı zamanda yaz aylarında çok sayıda satışı gerçekleştirilen donmuş ürünlere eklenen "dondurma tadında" ifadesi de yeni düzenleme sonrası yasak hale gelecek. Yeni düzenleme ile firmalar, üründe kullanılan ana maddenin ne olduğunu, belirgin bir şekilde paketin üzerinde belirtmek durumunda kalacak.

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