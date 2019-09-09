Muzlu tart nasıl yapılır? | Muzlu tart tarifi malzemeleri

Meyvelerin en sevilenlerinden muz ve hamur işlerinin en estetiği tartı bir araya getirerek enfes bir muzlu tart yapabilirsiniz. Peki, muzlu tart nasıl yapılır? Muzlu tart için gerekli malzemeler nelerdir? Muzlu tart yapmanın püf noktaları nelerdir? İşte detaylar...

Malzemeler

50 gr un

140 gr toz şeker

1 tutam tuz

400 ml süt

2 yumurta sarısı

10 çorba kaşığı tereyağı

3 adet muz

Yarım çubuk vanilya

2 paket yulaflı bisküvi

5 yemek kaşığı bal

Muzlu tart nasıl yapılır?

50 gr un, 140 gr toz şeker ve 1 tutam tuzu küçük bir tencereye koyup orta-yüksek ateşte pişirmeye başlayın.

400 ml sütü yavaş yavaş çırparak ekleyin.

Sütün tamamını ekledikten sonra göz göz olana kadar pişirmeye devam edin.

Tencerenin altını kapadıktan sonra 2 yumurta sarısını çırpın.

Sıcak karışımdan yumurta sarısına 2 kaşık ekleyip ılıtın.

Ardından yumurtalı karışımı tencereye ekleyip, çırparak pişirme işlemine devam edin.

2-3 dakika kaynattıktan sonra yarım vanilyanın çekirdeklerini ve 1,5 çorba kaşığı tereyağını da tencereye atıp altını kapatın.

Pürüzsüz bir karışım elde edene kadar çırpmaya devam edin.

2 paket yulaflı bisküviyi ezin.

Tavada 2-3 dakika kavurup üzerine 8,5 çorba kaşığı tereyağı ekleyin.

Hafif renk değiştirmeye başlayınca iki yemek kaşığı balda karıştırın içine ve tart kalıbına yayıp her tarafına yapışana kadar iyice bastırın.

Üzerine ince ince dilimlediğiniz 2 adet muzu dizin.

Hazırladığınız muhallebiyi de döküp 170 derece fanlı fırında 15 dakika pişirin. Soğutun.

Kalan 1 muzu da dilimleyip üzerine koyun. en son 3 yemek kaşığı bal üzerinde gezdirin.