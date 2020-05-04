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Aktüel

Müzisyenlerden "Evinde kal Türkiyem" çağrısı

Yeniakit Publisher
2020-05-04 12:22:00 -
Müzisyenlerden "Evinde kal Türkiyem" çağrısı

İZMİR (AA) - Türkiye'nin farklı illerinde yaşayan müzisyenler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan "Evde Kal" çağrılarına, aynı şarkıyı seslendirerek sosyal medyadan paylaştıkları kliplerle destek verdiler.

Müzisyenlerin kendi tarzlarında seslendirdikleri, İzmirli sanatçılar Nalan Albayrak ve Jülide Kıratlı tarafından hazırlanan ve "Evinde Kal Türkiyem" ismini taşıyan şarkının videoları, sosyal medyada "#EvindeKal #TÜRKİYEM" etiketiyle paylaşıldı.

Ümran Baradan Güzel Sanatlar Lisesinde piyano öğretmenliği yapan Nalan Albayrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şarkıyı, Kovid-19 tedbirlerine dikkati çekmenin yanı sıra bu dönemde çalışamayan müzisyenlerin sesini duyurmaya yönelik bir sosyal sorumluluk projesi olarak hazırladıklarını belirtti.

Türkiye'nin zor bir dönemden geçtiğini vurgulayan Albayrak, bu dönemde işsiz kalan müzisyenlere destek olunması gerektiğini ifade etti.

Şarkının caz, pop, klasik müzik sanatçılarınca yorumlandığını kaydeden Albayrak, "Her türde müzik yapan sanatçıların kendi tarzlarını yansıtabilecekleri bir şarkı hazırladık. Şarkı, Mersin Operası sanatçılarından Ufuk Kasar, piyanist besteci Haldun Özşakar, İzmirli pop sanatçısı Sedat Yüce gibi birçok sanatçı tarafından seslendirdi. Rock, Türk Sanat Müziği, Halk Müziği gibi farklı türlerde müzik yapan sanatçılardan da katılımlar olacak." diye konuştu.

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