  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Libya Türkiye'ye flaş çağrı!
Barcelona'dan Messi operasyonu!
Altın fiyatları yükselişe geçti!
Gündem Müzikli eğlence saati kaçtı kaç oldu? Müzikli eğlence mekanlarının çalışma saatleri
Gündem

Müzikli eğlence saati kaçtı kaç oldu? Müzikli eğlence mekanlarının çalışma saatleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni normalleşme adımlarıyla ilgili olarak 1 Temmuz ayından itibaren yeni bir sürece girileceğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müzikli eğlence saatlerine ilişkin alınan yeni kararı duyurması sonrası istemezükçüler yine kirli propagandaya başladı. Peki müzikli eğlence saati kaçtı kaç oldu? Müzikli eğlence mekanlarının çalışma saatleri nedir? Eğlence mekanları açıldı mı? Müzikli eğlence mekanları açıldı mı, yasak bitti mi? İşte detaylar.

Yeniakit Publisher
2021-06-22 08:38:00 - 2021-06-22 08:39:39
Müzikli eğlence saati kaçtı kaç oldu? Müzikli eğlence mekanlarının çalışma saatleri

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısında önümüzdeki dönemde hayata geçirilecek hususları değerlendirdiklerini belirten Erdoğan, “Tamamı da 1 Temmuz itibarıyla başlamak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarını tümüyle kaldırıyoruz. Müzikle ilgili sınırlamayı da daha ileri bir saat olan 24.00’e çekiyoruz. Kusura bakmasınlar, gece kimsenin kimseyi rahatsız etmeye hakkı yoktur.” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müzikli eğlence mekanlarının çalışma saatlerine ilişkin bu açıklaması sonrası o bilinen malum çevreler en iyi bildikleri manipülasyona sarıldı. 

Müzikli eğlence mekanlarının gece çalışma saatleri 

İçişleri Bakanlığı’nın 8 Eylül tarihli genelgesiyle eğlence mekanlarında saat 24.00 sonrasında canlı veya banttan müzik yayınlanmasını yasaklanmıştı. Yeni normalleşme sürecinde atılan adımlardan birinin de salgın tedbirleri nedeniyle faaliyetlerine ara veren müzikli eğlence mekanlarının 1 Temmuz itibarıyla belirlenecek kurallar çerçevesinde açılması ve saat 24.00’a kadar hizmet verebilmeleri olduğunu belirten Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “Ancak ne yazık ki yeni normalleşme uygulamalarına milletimizle birlikte sevinmek yerine ideolojik bir çarpıtmayla “müziğin engellendiği” şeklinde tezvirat ve manipülasyona sarılanlar olmuştur. Müzikli eğlence mekanlarının gece çalışma saatleri tüm dünyada normal zamanlarda bile belirli bir zaman dilimine göre düzenlenmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımız, dünyada da benzer örnekleri olan bu uygulamaya ilişkin genel bir kaideye işaret etmiştir” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay