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Müzikle oynama isteğini reddeden eşini öldüren koca tutuklandı

Gaziantep'te, alkollü geldiği evinde müzik eşliğinde oynama isteğini reddeden dini nikahlı yaşadığı Sebiha Sepil'i (20), 2 çocuğunun gözleri önünde av tüfeğiyle öldürülen Sezer Samış (24), tutuklandı.

14 Kasım 2018 Çarşamba 12:10
Müzikle oynama isteğini reddeden eşini öldüren koca tutuklandı

Gaziantep'in Çıksorut Mahallesi'nde önceki gece meydana gelen olayda, bir süre önce cezaevinden çıktığı öğrenilen Sezer Samış, alkollü geldiği evde müzik açarak 6 yıldır dini nikahlı yaşadığı 2 çocuğunun annesi Sebiha Sebil'den oynamasını istedi. Samış, bu isteği kabul etmeyince tartıştığı Sebil'i çocuklarının gözleri önünde av tüfeğiyle ateş ederek öldürdü. Olayın ardından kaçan Sezer Samış, dün gece Narlıtepe Mahallesi'nde gizlendiği bir yakınının evinde polis operasyonuyla yakalandı.

Gözaltına alınan Samış, emniyetteki sorgusunda, oynamasını kabul etmediği için eşini öldürdüğü iddiasını reddederek, "Eşim bana yakın davranmıyordu. Birkaç gün önce ayrılmak için babasının evine gönderdim. Fakat kendisi gitmek istemedi. Olay gecesi bana yine uzak durması nedeniyle tartışınca vurdum, pişmanım" dedi.

Sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen Sezer Samış, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sebiha Sepil'in cenazesi ise yakınları tarafından götürüldüğü Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde toprağa verildi.

Haber Tarihi: 14 Kasım 2018 Çarşamba 12:10
  1. Şanlıurfa
  2. Müzikle oynama isteğini reddeden eşini öldüren koca tutuklandı
  3. Gaziantep
  4. Kadın Cinayetleri
  5. Aile içi şiddet
  6. karısını öldürdü
  7. cinayet
  8. Sezer Samış
  9. Sebiha Nebil

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