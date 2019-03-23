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Müzik odası için kermes düzenlediler

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde okullarına müzik odası açmak isteyen öğrenciler kermes düzenlediler.

23 Mart 2019 Cumartesi 22:41
Müzik odası için kermes düzenlediler

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde okullarına müzik odası açmak isteyen öğrenciler kermes düzenlediler.


Perşembe Beldesi’nde bulunan Filiz Rıfat Güpgüpoğlu Çok Programı Anadolu Lisesi öğrencileri okullarına müzik odası açmak için “Piyanomda Bir Tuş Olmak İstermisin?” sloganıyla çeşitli kermes düzenledi. Öğrencilerin evlerinde yapıp getirdiği ev böreği, kurabiye, yaş pasta, tatlı, dolma gibi yiyecekler önceden belirlenen çeşitli noktalarda satışa sunuldu. Öğrenciler, okullarında müzik odası açmak için böyle bir kermes düzenlediklerini belirterek, kermesten elde edilecek gelirle müzik odası için piyano, keman, gitar gibi çeşitli enstrümanları almak istediklerini ifade etti.


Perşembe Belediye Başkanı İsmail İnam kermesi ziyaret ederek, okulda kurulacak olan müzik odası için elinden gelen destek ve yardımı yapacağını söyledi. Öğrenciler emeği, katkısı olan herkese teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 22:41
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