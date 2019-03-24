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“Müziğin izinde 4 kardeş şehir” izleyenlerden tam not aldı

Haliliye Belediyesi tarafından 2019 Göbeklitepe Yılı kapsamında düzenlenen Müziğin İzinde 4 Kardeş Şehir, Şanlıurfa, Harput, Elazığ, Kerkük ve Bakü müziklerinin sahnelendiği konser, izleyenlerden tam not aldı.

24 Mart 2019 Pazar 15:47
“Müziğin izinde 4 kardeş şehir” izleyenlerden tam not aldı

Haliliye Belediyesi tarafından 2019 Göbeklitepe Yılı kapsamında düzenlenen Müziğin İzinde 4 Kardeş Şehir, Şanlıurfa, Harput, Elazığ, Kerkük ve Bakü müziklerinin sahnelendiği konser, izleyenlerden tam not aldı. Müzik ziyafetinin yaşandığı gecede konuşan Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, “Şarkısıyla, türküsüyle, ilahisiyle, hoyratıyla, gazelleriyle birlikte bu 4 kardeş şehir bir ortaklık arz etmektedir” dedi.


Haliliye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, 2019 Göbeklitepe Yılı etkinlikleri kapsamında Müziğin İzinde 4 Kardeş Şehir adlı konseri düzenlendi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonunda Şanlıurfa, Harput, Elazığ, Kerkük ve Bakü müziklerinin sahnelendiği konsere Belediye Başkanı Fevzi Demirkol ve eşi Adile Demirkol ile Haliliye Kaymakamı Ali Yılmaz, Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik, Elazığ Dernekler Federasyon Genel Başkanı Faik İçmeli, başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve müzik severler katıldı. Açılış konuşmalarıyla başlayan gecede ilk olarak Belediye Başkanı Fevzi Demirkol konuştu. Demirkol, 4 şehrin kadimden bugüne kardeş olduğunun altını çizerek, “Elazığ Harput, Kerkük, Urfa ve Bakü, bir babanın 4 evladı gibidir. Bu kardeşlik, kadimden beri de devam etmektedir. Şanlıurfa’nın, Elazığ Harput, Bakü ve Kerkük’ün de müziğinde ortak değer vardır. Müzik birleştiren bir unsurdur. Şarkısıyla, türküsüyle, ilahisiyle, hoyratıyla, gazelleriyle birlikte bu 4 kardeş şehir bir ortaklık arz etmektedir” dedi.


Federasyon Genel Başkanı Faik İçmeli ise konuşmasında, "Özellikle bizi misafir eden çok değerli Haliliye Belediye Başkanımız Fevzi Demirkol’a çok teşekkür ediyorum. Amacımız bu dostluğumuz daim olsun. Biz buna hazırız” ifadelerini kullandı. Kaymakam Ali Yılmaz da, “Böyle bir gecede, 2019 Göbeklitepe Yılı Müziğin İzinde 4 Kardeş Şehir konserinde sizlerle beraber olmaktan çok mutlu memnun oldum" diye konuştu.


Konuşmaların ardından program, Azerbaycan Devlet Sanatçısı Nüriyye Hüseynova’nın konuk sanatçı ve İstanbul Devlet THM Sanatçısı Salih Turhan’ın Genel Sanat Yönetmeni olduğu müzik ziyafeti ile devam etti. Şanlıurfa, Harput, Elazığ, Kerkük ve Bakü yöresi müziklerinin sahnelendiği gece, izleyenlerden tam not aldı.


Gecede ses sanatçıları TRT İstanbul Radyosu Ses Sanatçıları İclal Akkaplan ve Elvan Sevim, Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Devlet THM Korosu Ses Sanatçılar Salih Turhan ve Halil Altıngöz, Kültür ve Turizm Bakanlığı Şanlıurfa Devlet THM Korosu Şefi Bakır Karadağlı, Mahalli Ses Sanatçısı Yalçın Turhan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Şanlıurfa Devlet THM Korosu Ses Sanatçısı Suzan Bulduk, TRT Ankara Radyosu THM Ses Sanatçısı Ahmet Tuzlu ve THM Ses Sanatçısı Ahmet Benne sahne aldı.

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Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 15:47
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