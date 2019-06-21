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Müziğin altın çocuğu Çınara, New York’tan ödülle döndü

İzmir’e pek çok uluslararası ödül kazandıran Yaşar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (YÜSEM) Müzik Akademisi öğrencisi Çınara Manaflı (10), New York’ta bulunan dünyanın en ünlü konser salonlarından Carnegie Hall’de başarılı bir konsere imza attı.

21 Haziran 2019 Cuma 10:29
Müziğin altın çocuğu Çınara, New York’tan ödülle döndü

İzmir’e pek çok uluslararası ödül kazandıran Yaşar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (YÜSEM) Müzik Akademisi öğrencisi Çınara Manaflı (10), New York’ta bulunan dünyanın en ünlü konser salonlarından Carnegie Hall’de başarılı bir konsere imza attı. Rusya’nın St. Petersburg kentinde bu yıl gerçekleştirilen ‘Viva İl Piano Uluslararası Piyano Yarışmasından’ elde ettiği 3’üncülük derecesiyle Carnegie Hall’de konser gerçekleştirmeye hak kazanan genç yetenek ayrıca, New York "Viva-Music Uluslararası Klasik Müzik Yarışmasına’ katılıp ikincilik ödülünün sahibi oldu.


Piyanist annesi ve kemancı babasının büyük desteği ile müziğe çok küçük yaşlarda ilgi duyan 5’inci sınıf öğrencisi Çınara Manaflı, ilk ödülünü 5 yaşında aldı. 2014 yılında Mozart Akademi Ulusal Piyano Yarışmasında jüri özel ödülüne layık görülen genç yetenek aynı yıl İngiltere Newcastle Piyano Yarışmasında birincilik ödülünü elde etti. 2015 yılında ise hem Mozart Akademi Uluslararası Piyano Yarışmasında ikincilik ödülünü kazanan hem de Associazione Piano Friends tarafından organize edilen ve İtalya’nın Lovere şehrinde düzenlenen Tadini Uluslararası Piyano Yarışmasında kendi kategorisinde birinci gelen Çınara, her yıl müziğe daha da tutkuyla bağlandı. Sırasıyla Milano’da düzenlenen Piano Talents Uluslararası Yarışmada ikincilik, 2017 İzmir Mozart Akademi Uluslararası Piyano Yarışmasında ikincilik, 2017 Almanya’da düzenlenen Geilenkirchen Euregion Uluslararası Piyano Yarışmasında ikincilik ve 2018 Mozart Akademi Uluslararası Piyano Yarışmasında birincilik alan Çınara, 2 yıl önce de çalışmalarını YÜSEM Müzik Akademisinin öğrencisi olarak sürdürmeye başladı.



Chopin hayranı


Son olarak New York "Viva-Music Uluslararası Klasik Müzik Yarışmasında’ ikincilik ödülünün sahibi olarak Türkiye’ye büyük gurur yaşatan Çınara, bunun yanı sıra Manhattan School of Music’te eğitmenlik yapan Olga Kern ile beraber ustalık sınıfına da katıldı. Yaşar Üniversitesi Müzik Bölümü Öğretim Görevlisi Payam Gül Susanni’nin öğrencisi olan Çınara, “Her gün en az iki saatimi piyano eğitimine harcıyorum. Piyanist-besteci Chopin hayranıyım. Müziği çok seviyorum,derslerimi aksatmadan ve kendimi kısıtlamadan müzik eğitimimi sürdürebiliyorum. Küçükken annemi piyanonun başında izleyerek büyüdüm, şimdi de piyanonun başında benim olmam, ödüller kazanabilmem büyük mutluluk veriyor” dedi.


Azeri lehçesinde bir isim olan Çınara, Türkiye Türkçesinde çınar anlamına geliyor.

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 10:29
  1. konser

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