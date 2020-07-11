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Gündem

Müzeyyen Taşçı'dan önemli açıklamalar! "Balkanlarda Haç ve Hilal'in savaşı yaşanıyor"

Srebrenitsa Soykırımı’nın 25. yıl dönümünde Araştırmacı Yazar Müzeyyen Taşçı, yeniakit.com.tr canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-07-11 21:08:00 - 2020-07-11 22:52:33
Müzeyyen Taşçı'dan önemli açıklamalar! "Balkanlarda Haç ve Hilal'in savaşı yaşanıyor"

Srebrenitsa Soykırımı’nın 25. yıl dönümüne ilişkin yeniakit.com.tr özel yayınına Araştırmacı Yazar Müzeyyen Taşçı katıldı. 

Katliama ilişkin araştırmaları ve kitaplarıyla bilinen Müzeyyen Taşçı, yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’nde, Mehmet Özmen’in soykırıma ilişkin sorularını cevaplıyor. 

Taşçı, soykırımda BM'nin rolünün olduğunu dile getirerek "Srebrenitsa BM'nin bir ihanetidir" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Taşçı, "Balkanlar'da Haç ve Hilal'in semboller üzerinden bir savaş yaşanıyor" dedi.

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