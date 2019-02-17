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Müzeyi gezmeye gelen aile, şok üstüne şok yaşadı

Bursa'nın İznik ilçesinde ailesiyle birlikte müzeyi gezmeye gelen sürücü, yolun bittiğini fark etmeyince, otomobil merdivenlerde askıda kaldı. Otomobil çevre sakinleri tarafından kurtarılırken, aile müzenin kapalı olduğunu öğrenince ikinci bir şok yaşadı.

17 Şubat 2019 Pazar 18:24
Müzeyi gezmeye gelen aile, şok üstüne şok yaşadı

Bursa kent merkezinden gezi için İznik ilçesine gelen 5 kişilik aile, İznik Müzesi'ne gitmek için Müze Sokak'a girdi. Ailenin içerisinde bulunduğu 16 EH 570 plakalı otomobilin sürücüsü, yolun bittiği noktada merdivenleri fark etmedi. Otomobil, düştüğü merdivenlerde askıda kaldı. Otomobilden inen sürücü, herhangi bir uyarı levhası bulunmamasına tepki gösterdi. Otomobil, vatandaşların da yardımıyla bulunduğu yerden kurtarıldı. Aile müzeyi gezmek için geldiklerini belirtti. Çevre sakinleri ise müzenin kapalı olduğunu söyleyince, aile ikinci bir şok yaşadı.

Olaya şahit olan Hat Sanatçısı Yalçın Öztürk, "Burada meydana gelen 4'üncü olay bu. Bir uyarı levhası da yok. Bir de müzenin kapalı olduğunu öğrendiler. O zaman da şok üstüne şok yaşadılar" dedi.

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Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 18:24
  1. Bursa
  2. İznik
  3. İznik Müzesi
  4. Müzeyi gezmeye gelen aile
  5. şok üstüne şok yaşadı
  6. otomobil merdivenlerde askıda kaldı

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