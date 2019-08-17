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Müzeler Şehri Gaziantep’in bir müzesi daha ödülle taçlandı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Fıstık Müzesi, Tarihi Kentler Birliği (TKB) Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması’nda müze özendirme ödülüne layık görüldü.

17 Ağustos 2019 Cumartesi 13:15
Müzeler Şehri Gaziantep’in bir müzesi daha ödülle taçlandı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Fıstık Müzesi, Tarihi Kentler Birliği (TKB) Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması’nda müze özendirme ödülüne layık görüldü.


Fıstığın nasıl yetiştiğini aşama aşama gösteren Dünya’nın ilk ve tek Fıstık Müzesi’ni 21 Eylül 2018 tarihinde açan Büyükşehir Belediyesi, fıstığın anavatanında önemli bir çalışmayı hayata geçirdi. Dış tasarımı fıstığa benzeyen müze, insanlık tarihi kadar eski olan fıstığın üretimden tüketime kadar geçen süreci, modern müzecilik anlayışıyla anlatıyor. Müzede, sözlü tarih çalışması, gerçek insanlardan modellenen hareketli heykeller, fıstığın kullanıldığı sektörler, besleyicilik özelliği, fıstığın sözlü kültüre etkisi hakkında bilgiler yer alıyor. Yaşayan müze etkinliği kapsamında yurt içinden ve yurt dışından kente gelen turistlere ücretsiz menengiç kahvesi ikram edilen müze, Gazi şehrin adeta sembolü oldu.


Türkiye’nin tarihi, doğal, kültürel çevresinin korunmasını ve bu değerlerin gelecek kuşaklara aktarılmasını ilke edinen Tarihi Kentler Birliği, Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması düzenledi. Yarışmada, müzeler şehri Gaziantep’in bir müzesi daha ödülle taçlandırıldı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Fıstık Müzesi, Müze Özendirme ödülüne layık görüldü. Müzeciliği ve müzeleri sevdirmeyi, kentlerdeki müzelerin kalitesini artırarak Dünya standartlarının yakalanmasını, arşiv bilincini geliştirmeyi, müzeler vasıtasıyla kültürün ve sanatın korunmasını sağlamayı, müzeler arası ortak çalışmayı teşvik etmeyi amaçlayan yarışmanın ödül töreni ise, 6-8 Kasım tarihlerindeki YAPEX Fuarı kapsamında Antalya’da verilecek.

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Haber Tarihi: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 13:15
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