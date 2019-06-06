Müzeler kenti Gaziantep’te bayram yoğunluğu

9 günlük Ramazan Bayramı tatili nedeniyle tatile çıkan vatandaşlar, Gaziantep’teki müzelere yoğun ilgi gösterdi. Müzeler arasında en çok ilgiyi Zeugma Müzesinden sonra Mutfak Müzesi gördü.

Tur şirketlerinin vazgeçilmez şehirlerinden biri olan Gaziantep, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde de ziyaretçilerine müzeleri ile etkiledi.

Gaziantep’i gezdiğini ve çok beğendiğini belirten İbrahim Ergit, “ Gaziantep’i gezdik. Gezmeye de devam ediyoruz. Mutfak müzesini gezdik, çok beğendik. Böyle bir müzenin varlığı bizi çok mutlu etti” dedi.

İstanbul’dan Gaziantep’e geldiğini ve Gaziantep’i çok beğendiğini ifade eden Gülşen Akkaya ise, “ Bir tur şirketi aracılığıyla İstanbul’dan Gaziantep’e geldik. Gaziantep’i çok beğendik. Tabi Gaziantep mutfağıyla çok ünlü bir ilimiz. Müzede yöresel olan kahkede ikram ettiler. Mutfak müzesi eski gelenek ve göreneklerimizi unutmamız gerektiğini hatırlattı. İçerdeki eserler her şey çok güzel. Hem nostalji hem de bize geçmişi hatırlatıyor. Eski adetlerimizi, aile bağımızı, bir sofrada büyümeyi hatırlattı. Çok güzel bir müze” diye konuştu.