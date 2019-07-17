Müze ücretlerine zam! İşte yeni fiyatlar

Kültür ve Turizm Bakanlığı, müze giriş ücretlerine 15 Temmuz tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yüzde 20 zam daha yaptı. Söz konusu zamla birlikte Ayasofya ve Topkapı Sarayı'na giriş ücreti 72 TL'ye yükseldi. İşte İstanbul'da bulunan müzelerin giriş ücretlerinin güncellenmiş hali...

Bakanlığa bağlı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü'nde yer alan tarifeye göre Türkiye’nin en eski antik kentlerinden, UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan ve her yıl ortalama 2 milyona turistin ziyaret ettiği Efes Antik Kenti, Topkapı Sarayı ve Ayasofya Müzesi'ne giriş 60 TL’den 72 TL’ye çıktı.

Ayasofya Müzesi Giriş Ücreti 2019

Ayasofya'nın 1500 yıllık bir tarihi vardır. Tarihte hem kilise, hem de cami olarak hizmet vermiş bir yapıdır. İçinde paha biçilemeyecek derecede güzel Bizans dönemi eserler olduğu gibi, 15 ile 19. Yüzyıl arasında eklenmiş Osmanlı eserleri de görülebilir. İslam dünyası için de önemi büyüktür. Ayasofya Müzesi’ne giriş ücreti 72 TL’dir. Müzekart geçerlidir.

Topkapı Sarayı Müzesi Giriş Ücreti 2019

Topkapı Sarayı, İstanbul’un simge eserlerinden biridir. Osmanlı İmparatorluğu tarihini en güzel gözlemleyecek yerdir. Giriş ücreti 72 TL’dir. Ancak Harem Dairesi de gezilmek istenirse, 42 TL ekstra ücret ödenmesi gerekir. Müzekart normal ziyarette geçer, ancak Harem Dairesi için geçmez.

Yerebatan Sarnıcı Giriş Ücreti 2019

Yerebatan Sarnıcı bir zamanlar İstanbul’un en kıymetli bölgesi olan Sultanahmet’e su sağlayan ana sarnıçtı. Yer altındaki bu tarihi eser, aynı Ayasofya gibi 1500 yaşındadır. Giriş Ücreti yabancılar için 20, Türk ziyaretçiler için ise 10 TL’dir. Müzekart geçmez.

Türk Ve İslam Eserleri Müzesi Giriş Ücreti 2019

Bu müzede adından da anlaşılacağı gibi hem Türk, hem de İslam eserleri görülebilir. Büyük Selçuklu Devleti ve Osmanlı İmparatorluğu‘ndan kalma muhteşem eserler olduğu gibi, Halifelik dönemlerinden kalma sanat eserleri de sergilenir. Giriş ücreti 42 TL’dir. Müzekart ile giriş yapılabilir. Müzekart geçerlidir.

İstanbul Arkeoloji Müzesi Giriş Ücreti 2019

İstanbul Arkeoloji Müzesi dünyanın sayılı Arkeolojik eser koleksiyonlarından biridir. İçindeki her eser çok kıymetlidir. Muhteşem lahitler, heykeller, büstler ve sikkeler bulunur. Türkiye’nin Yunan-Roma mirasını çok güzel yansıtan bir müzedir. Giriş ücreti 36 TL’dir. Müzakart geçerlidir.

Büyük Saray Mozaikleri Müzesi Giriş Ücreti 2019

Büyük Saray’ın yerlerini süsleyen eşsiz mozaikler, Arkeolojik kazılarda bulunmuştur ve burada sergilenmektedir. Daha çok av resimlerinden oluşan mozaikler, yüzeyinde yer yer eksikler olsa da oldukça ilgi çekicidir. Büyük Saray Mozaikleri Müzesi için giriş ücreti 24 TL’dir ve müzekart geçerlidir.

Dolmabahçe Sarayı Giriş Ücreti 2019

Dolmabahçe Sarayı’na giriş ücreti 60 TL‘dir. Harem Dairesi ziyareti için ekstra ücret ödenmesi gerekmektedir. Bu saray TBMM Milli Saraylar Müdürlüğü tarafından işletildiği için, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verilen Müzekart burada geçerli değildir.

Yıldız Sarayı Ve Şale Köşkü Giriş Ücreti 2019

Yıldız Sarayı, Sultan II. Abdülhamit tarafından inşa ettirilmiştir. Yıldız Parkı‘nın iç kısımlarında kalan ahşap yapım Şale Köşkü ve onu çevreleyen bazı yapılardan ibaret bir saraydır. Şale Köşkü oldukça etkileyici bir iç dekorasyona sahip, şık bir yerdir. Sarayın bahçelerinde dolaşmak ferahlık verir ve İstanbul’un yoğun trafiğinden ve atmosferinden kısa süreli bir kaçış sağlar. Yıldız Sarayı giriş ücreti 20 TL‘dir. Yıldız Çini ve Porselen Fabrikası giriş ücreti de yine 20 TL‘dir Bu müzelerde Müzekart geçerli değildir.

Beylerbeyi Sarayı Giriş Ücreti 2019

Beylerbeyi Sarayı; Dolmabahçe ve Yıldız gibi 19. Yüzyıl’da inşa edilmiş ancak burası padişahların konaklaması amacıyla inşa edilmemiştir. Beylerbeyi Sarayı, Osmanlı’nın büyük sarayları içerisinde Anadolu Yakası‘nda bulunan tek saraydır ve aslında bir misafirhanedir. Beylerbeyi Sarayı giriş ücreti 2019 yılı itibariyle 40 TL’dir.

Koç Müzesi Giriş Ücreti 2019

Koç Müzesi Haliç’in Beyoğlu kanadında kalan kıyılardaki bir müzedir. Türkiye’nin ve Dünya’nın sanayi ve endüstri gelişimini çeşitli maketler, modeller, resimler ve antika eşyalar ile betimlemektedir. Özellikle çocuklar için çok eğitici bir müzedir. Müzenin bahçesinde uçaklar, eski otomobiller bulunur. Ayrıca Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait bir denizaltı ve Şehir Hatları işletmesine bağlı eski bir vapur da bulunabilir.

Giriş ücreti 18 TL’dir. Müzekart geçerli değildir. Ancak Müzekart sahiplerine %20 indirim vardır.

Sabancı Müzesi Giriş Ücreti 2019

Sabancı Müzesi koleksiyonunda Osmanlı İmparatorluğu döneminden kalma çok kıymetli hat eserleri görülebilir. Buna ek olarak muhteşem bir resim koleksiyonu vardır. Üçüncü ana koleksiyon ise Mobilya ve Dekorasyon koleksiyonudur.

Sabancı Müzesi İstanbul Boğazı’nın en güzel semtlerinden Emirgan’dadır. Giriş ücreti kişi başı 30 TL’dir. Müzekart direkt olarak bedava geçiş sağlamaz ancak Müzekart+ sahipleri sadece 20 TL ödeyerek müzeyi ziyaret edebilirler.

İstanbul Modern Müzesi Giriş Ücreti 2019

İstanbul Modern Müzesi, Tophane’de Cruise Gemilerinin yanaştığı limanın hemen bitişiğinde konumlanmıştır. Bu mükemmel konumu sayesinde İstanbul’a gelen turistlerin de çokça ziyaret ettiği bir mekandır. Müzenin içinde harika resim koleksiyonları görülebilir.

Giriş ücreti 32 TL’dir. Müzekart geçerli değildir ve müzekart sahipleri için bir indirim yoktur. 10 kişi ve üzeri aile veya arkadaş gruplarında fiyat kişi başı 25 TL’ye düşmektedir. Perşembe günleri giriş ücretsizdir.

Pera Müzesi Giriş Ücreti 2019

Pera Müzesi, İstiklal Caddesi’nin hemen paralelinde bulunan Pera Meşrutiyet Caddesi’nde bulunur. The Marmara Pera ve Pera Palas gibi otellerin de olduğu bu güzel caddede, mimarisi ile ön plana çıkan harikulade bir yapıdan müzeye dönüştürülmüştür.

Pera Müzesi, Taksim Meydanı’ndan başlayıp; Galata Kulesi ile sonlanan bir İstiklal turunda görülebilecek en güzel yerlerden biridir. Pera Müzesi giriş ücreti 25 TL’dir. Müzekart geçerli değildir. Ancak müzekart sahipleri için kafeteryada %15 indirim vardır. Pera Müzesi’nin güzel uygulamalarından birine Uzun Cuma adı verilir. Cuma günleri akşam 18:00 ile 22:00 arasında müze ücretsiz ziyaret edilmektedir.