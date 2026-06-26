Müzakereler sürerken Lübnan'a saldırdılar!

Siyonist rejim, Güney Lübnan'da ateşkesi ihlal eden saldırılarına bir yenisini daha ekledi. Emperyalist ABD'nin arabuluculuğunda yürütülen Lübnan-işgal rejimi görüşmeleri uzatılırken, siyonist rejim Güney Lübnan'daki saldırılarını sürdürdü.

İşgal ordusu, Doğu Zutar beldesi ile Ali et-Tahir Tepeleri çevresinde düzenlediği saldırılarda 6 kişinin öldürüldüğünü öne sürerek, bu kişilerin Hizbullah mensubu olduğunu iddia etti. Ancak iddialarına ilişkin herhangi bir kanıt sunmadı.

Hizbullah ise yaptığı açıklamada, Doğu Zutar çevresinde sivillerin hedef alındığını belirterek saldırının ateşkes anlaşmasının "açık bir ihlali" olduğunu vurguladı. Hareket, işgalcilerin açtığı ateş sonucu iki kişinin şehit olduğunu bildirirken, ateşkes anlaşmasına bağlı kalmayı sürdürdüklerini ifade etti.

Öte yandan siyonist rejim Başbakanı Binyamin Netanyahu, orduya Lübnan'da "her türlü tehdide" karşı serbest hareket etme talimatı verdiğini açıkladı. Netanyahu, işgal ordusunun Güney Lübnan'dan çekilmeyeceğini ve "gerektiği sürece" bölgede kalacağını söyledi.

Saldırılar, ABD'nin arabuluculuğunda yürütülen Lübnan-işgal rejimi görüşmelerinin uzatıldığı bir dönemde gerçekleşti. ABD Dışişleri Bakanlığından bir yetkili, müzakerelerin sürdüğünü ve tarafların görüşmelere bugün de devam edeceğini açıkladı.

İşgal basınında yer alan haberlere göre de Washington'daki işgal rejimi büyükelçiliği, görüşmelerin uzatılması nedeniyle heyetlerin temaslarını sürdüreceğini bildirdi.

ABD ile İran İslam Cumhuriyeti arasında 18 Haziran'da imzalanan mutabakatın ardından başlayan diplomatik süreçte, Lübnan'a yönelik saldırıların da durdurulması hedeflenirken, siyonist rejim ateşkes ihlallerini sürdürmeye devam ediyor.

Resmi Lübnan verilerine göre, siyonist rejimin 2 Mart'tan bu yana sürdürdüğü saldırılar nedeniyle bir milyondan fazla kişi yerinden edildi.

Siyonistler, Güney Lübnan'da uzun yıllardır işgal altında tuttukları bölgelere ek olarak son saldırılarla 10 kilometreden fazla derinliğe kadar ilerleyerek 2000 yılındaki çekilmeden bu yana en geniş işgali gerçekleştirmiş durumda.