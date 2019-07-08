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Muzaffer Bilazer: “Taylan Antalyalı’nın gitme olasılığı yüksek”

Süper Toto 1.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 19:30
Muzaffer Bilazer: “Taylan Antalyalı’nın gitme olasılığı yüksek”

Süper Toto 1. Lig ekiplerinden BB Erzurumspor Teknik Direktörü Muzaffer Bilazer, Beşiktaş ve birçok takımın transfer etmek istediği Taylan Antalyalı’nın takımdan ayrılma olasılığının yüksek olduğunu söyledi.


Kulüp tesislerinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bilazer Taylan’a birçok teklifin olduğunu ve futbolcunun takımdan ayrılma olasılığının da yüksek olduğunu ifade ederek, “Taylan şu anda bizim futbolcumuz bizimle birlikte antrenmanlara katılıyor. Taylan buraya kendini ait hissediyor. Burada bize ve adına önemli başarılara imza attı. Kendi adına önemli bir süreç elde etti. Bu süreci değerlendirmek istemesini biz anlayışla karışılıyoruz ama ortada da bir kulüp var. Taylan’ın bu şehre çok şey kattığı gibi bu kulüpte Taylan’a o kadar şey kattı. Taylan’ın gitme noktasında ki olasılığı yüksek bizde Taylan’dan elde edeceğimiz geliri de başka bir yerde kullanmak istiyoruz” dedi.



Bilazer: “Obertan’la anlaşmaya yakınız”


Obertan’ı takımda görmek için yoğun bir çaba sarf ettiklerini kaydeden Bilazer, “Transfer konusunda hızlı bir şekilde ilerliyoruz. İlk önce Pote’yi ardından Aykut’u kadromuza kattık. Yakın zamanda birkaç oyuncu daha imza atacak. Prensipte mutabık kaldığımız oyuncular var. İmza atmadığımız için isim vermek istemiyorum.Takımın yapısı içerisinde satılacak ve durumu netleşmeyen oyuncular var. Normalde planımız 7-8 oyuncu var. Öncelikli planımız 7-8 oyuncu. Takımımızda Obertan’ı görmek istiyoruz. Obertan’la anlaşmaya yakınız. Onunla birlikte 11 yabancı oyuncumuz olacak. Aramızdan ayrılacak yabancı oyuncular var” ifadelerini kullandı.



Bilazer: “ Lokman’ın gideceğini düşünmüyorum”


Beşiktaş’ın ilgilendiği Lokman Gör’ün takımda kalacağını düşündüğünü vurgulayan Bilazer, “Lokman ile hem ben hem yönetim kurulumuz görüştü. Antrenmanlarda oldukça iyi motivesi var. Kendisinin takımda kalmasını istiyoruz. Bir yere gideceğini düşünmüyorum. Ama biz oyuncularımıza kafasında soru işareti olan varsa gitsin dedim. Lokman’dan şu an çok memnunum. İnşallah bizle mücadele içerisinde olur. Osman Çelik ile prensip anlaşmasına vardık. Taylan’ı çok isteyen takım olduğu için o bölgeye yerli ve yabancı oyuncular baktık. Osman Çelik ile görüştüm ama o Giresunspor ile de görüştü. Biz Osman Çelik ile 15 gündür görüşüyoruz. Biz Giresunspor’un masasından almadık zaten görüşüyorduk. Murat Uçar ile halen anlaşmadık ben kendim onunla görüştüm. O da bizimle olmak istiyor. Kendisinin Altınordu ile bağı halen devam ediyor” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 19:30
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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