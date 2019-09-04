Muz yüklü gemide 83 kilogram kokain ele geçirildi

Muz yüklü gemide 83 kilogram kokain ele geçirildi04 Eylül 2019 Çarşamba 10:08
MERSİN (AA) - Mersin'de muz yüklü gemide 70 paket halinde 83 kilogram kokain ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kolombiya'dan Mersin Uluslararası Limanı'na gelen muz yüklü gemide arama yaptı.
Narkotik dedöktör köpeği "Kanas"ın yardımıyla gerçekleştirilen aramada, geminin ambar kapaklarının arkasında ve altında 70 paket halinde 83 kilogram kokain ele geçirildi.
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