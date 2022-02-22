Muz maskesi nasıl yapılır? Muz kabuğunun cilde faydaları nelerdir?

Cildi güzelleştiren basit ve etkili yöntemlerden biri de muz maskesidir. Muz maskesi ile cildinizin parlaklık kazanmasını ve canlanmasını sağlayabilirsiniz.

Muz kabuğunun cilde faydaları nelerdir?

İçerisinde bulundurduğu bol miktarda vitaminler ve diğer zengin bileşimler sayesinde cildi yumuşatır, koyu renkli bölgeleri yok eder. Yaşlanmaya karşı etkili olduğu kadar kuruluğa karşı da bir o kadar etkilidir ve cilde ışıltı verir. Koruyucu vitamin olarak bilinen E vitamini sayesinde cildi güneşin zararlı ışınlarına karşı korur. Potasyum desteği sayesinde kuru ciltli olanlar için de en ideal maskelerden biridir. Cildin nem dengesini sağlamaktadır.

Muz maskesi tarifi

1 adet muz

1 yemek kaşığı limon suyu

1 tatlı kaşığı bal

Muz maskesi nasıl yapılır

Muzu bir kap içerisinde iyice püre olana kadar ezin; diğer malzemeleri de ekleyerek karıştırın. Öncelikle yüzünüzü yıkayın ve maskeyi uygulayın. 15 dakika bekleterek sonrasında temizleyin. Cildin yumuşamasını ve canlanmasını sağlar.

Muz maskesi nasıl uygulanır?

Oldukça kolay bir yapımı olan muz maskesini haftada bir kez uygulamanız yeterli olacaktır.

Muzlu maske basit yapılışı

Sütlü limonlu muz maskesi yapımı çok basit, önce muzu ezin ve üzerine limon suyu ile sütü ekleyin. Krem kıvamına gelene kadar karıştırın. Yıkanmış cildinize bu maskeyi sürün ve 15 dakika kadar beklemeye başlayın.

Muz kabuğunun faydaları