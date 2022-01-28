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Gündem 'Muz karardı' diye eşini döven sanığın cezası kesildi
Gündem

'Muz karardı' diye eşini döven sanığın cezası kesildi

Kayseri'de eve aldığı muzun karardığını ve bozulduğu önü sürerek eşi G.A.'yı darbettiği iddiasıyla tutuksuz yargılanan Mustafa A., 3 bin TL cezaya çarptırıldı.

Yeniakit Publisher
2022-01-28 14:44:00 -
'Muz karardı' diye eşini döven sanığın cezası kesildi

Kayseri'de gerçekleşen olay geçen yıl 31 Ekim'de Kocasinan ilçesinde meydana geldi.

Mustafa A., eve muz aldı. 3 gün sonra buzdolabını açan Mustafa A., muzun karardığı ve bozulduğu gerekçesiyle eşi G.A. ile tartıştı. İddiaya göre Mustafa A., G.A.'yı dövüp yaraladı.

G.A.’nın şikayeti üzerine Mustafa A. hakkında, 'yaralama' suçundan dava açıldı. Kayseri 12'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuksuz sanık Mustafa A. ile eşi G.A. hazır bulundu. Meyve çürüdüğü için eşiyle tartıştığını anlatan Mustafa A., "Bazı meyveler çürüdüğü için tartıştık. Bir tane tokat attım. Pişmanım" dedi.

'Kararan muzdan dolayı az daha hayatım kararıyordu'

Şikayetçi olmadığını söyleyen G.A. ise, "Dolapta muzu unutmuşum. O da kararmış ve yenilmez olmuş. O yüzden tartıştık. Kararan muzdan dolayı az daha hayatım kararıyordu. Eşimle boşanma aşamasına gelmiştik. Şimdi barıştık. Bana yumruk attı. Tekmeledi. Kafama yumruk vurdu. Şikayetçi değilim" ifadelerini kullandı.

Mahkeme hakimi, sanık Mustafa A.'yı, 'yaralama' suçundan 3 bin TL cezaya çarptırdı. Hakim, sanığın sabıkasız olduğu gerekçesiyle cezasının hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.

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