Muvazzaf Subay Adayı Temini başvuru kılavuzu yayınlandı!
Milli Savunma Bakanlığı 2022 yılı Hukuk Sınıfı iç ve dış kaynaktan Muvazzaf Subay Adayı Temini Başvuru Kılavuzunu yayınladığını duyurdu.
YENİ AKİT ANKARA
Milli Savunma Bakanlığı 2022 yılı Hukuk Sınıfı iç ve dış kaynaktan Muvazzaf Subay Adayı Temini Başvuru Kılavuzunu yayınladığını duyurdu. MSB tarafından sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda, “Türk Silahlı Kuvvetleri 2022 Yılı Hukuk Sınıfı İç ve Dış Kaynaktan Muvazzaf Subay Adayı Temini Başvuru Kılavuzu yayımlanmıştır. Detaylı bilgiye https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz” ifadelerini kullandı.