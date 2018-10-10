Muvazzaf albay FETÖ'den tutuklandı
Kars Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, İstanbul'da gözaltına alınan muvazzaf albay tutuklandı.10 Ekim 2018 Çarşamba 18:08
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında muvazzaf albay Menderes Ö, tutuklandı.
Kars Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İstanbul'da gözaltına alınan albay Menderes Ö, İstanbul Bakırköy Adliyesi'nden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandığı Ardahan Sulh Ceza Hakimliği'nce sorgusu yapıldı.
Mahkeme, Menderes Ö'yü "terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutukladı.
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