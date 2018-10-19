Müttefikleri yüzünden savaş kaybeden ülkeden, “gücüyle güç veren” Türkiye’ye!..

yeniakit.com.tr Yıllarca ders kitaplarında, 1’inci Dünya Savaşı’nda Almanya yenildiği için Osmanlı’nın da kaybettiği anlatıldı. Buna göre, Türkiye’nin savaştaki akıbeti, müttefikine bağlıydı. Bugünse, güçlenmemizden mutlu olan müttefiklerimiz, “Türkiye’nin güçlü olması, bizim güçlü olmamız” yorumları yapıyor.

Zafer müttefiklerimize bağlıydı

Osmanlı’nın son dönemlerindeki İttihat ve Terakki yönetimi, devleti başkasının eline bakar duruma getirdi. Özellikle hatalı politikalar yüzünden 1’inci Dünya Savaşı’na giren Osmanlı, müttefiki olan Almanya savaşı kaybettiği için doğal olarak mağlup sayılıyordu.

Şimdi zafer Türkiye’ye bağlı

Yıllar sonra Türkiye, bölgede kartlar yeniden dağıtılırken, dünya genelinde sesi yükselen bir ülke konumuna geldi. Ortadoğu’nun yeni hakimi Türkiye güçlendikçe, müttefiklerimiz de kendilerini güçlü hissediyor. Bunun en büyük kanıtlarından biri, İlham Aliyev’in açıklaması.

“Türkiye’nin gücü bizim gücümüz”

SOCAR Star Rafinerisi Açılış Töreninde konuşma yapan Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev şunları söyledi:

“Türkiye, Başkan Erdoğan liderliğinde dünyada söz sahibidir. Bu bizi çok sevindiriyor. Türkiye ne kadar güçlüyse biz de o kadar güçlüyüz. Bizim gücümüz birliğimizdedir ve bu bizim servetimizdir.

Kardeşim Erdoğan ile temelini koyduk, açılışını gerçekleştiriyoruz. Bu gösteriyor ki biz karşımıza koyduğumuz tüm hedeflere ulaşıyoruz.”