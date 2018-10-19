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Müttefikleri yüzünden savaş kaybeden ülkeden, “gücüyle güç veren” Türkiye’ye!..

1’inci Dünya Savaşı’nda Almanya yenildiği için, Osmanlı da kaybetti sayılıyordu. Bugün ise, Türkiye’nin güçlenmesi hakkında konuşan müttefikleri, “Türkiye’nin gücü bizim gücümüz” yorumları yapıyor.

19 Ekim 2018 Cuma 16:54
Müttefikleri yüzünden savaş kaybeden ülkeden, “gücüyle güç veren” Türkiye’ye!..

 yeniakit.com.tr  Yıllarca ders kitaplarında, 1’inci Dünya Savaşı’nda Almanya yenildiği için Osmanlı’nın da kaybettiği anlatıldı. Buna göre, Türkiye’nin savaştaki akıbeti, müttefikine bağlıydı. Bugünse, güçlenmemizden mutlu olan müttefiklerimiz, “Türkiye’nin güçlü olması, bizim güçlü olmamız” yorumları yapıyor.

Zafer müttefiklerimize bağlıydı

Osmanlı’nın son dönemlerindeki İttihat ve Terakki yönetimi, devleti başkasının eline bakar duruma getirdi. Özellikle hatalı politikalar yüzünden 1’inci Dünya Savaşı’na giren Osmanlı, müttefiki olan Almanya savaşı kaybettiği için doğal olarak mağlup sayılıyordu.

Şimdi zafer Türkiye’ye bağlı

Yıllar sonra Türkiye, bölgede kartlar yeniden dağıtılırken, dünya genelinde sesi yükselen bir ülke konumuna geldi. Ortadoğu’nun yeni hakimi Türkiye güçlendikçe, müttefiklerimiz de kendilerini güçlü hissediyor. Bunun en büyük kanıtlarından biri, İlham Aliyev’in açıklaması.

“Türkiye’nin gücü bizim gücümüz”

SOCAR Star Rafinerisi Açılış Töreninde konuşma yapan Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev şunları söyledi:

Türkiye, Başkan Erdoğan liderliğinde dünyada söz sahibidir. Bu bizi çok sevindiriyor. Türkiye ne kadar güçlüyse biz de o kadar güçlüyüz. Bizim gücümüz birliğimizdedir ve bu bizim servetimizdir.

Kardeşim Erdoğan ile temelini koyduk, açılışını gerçekleştiriyoruz. Bu gösteriyor ki biz karşımıza koyduğumuz tüm hedeflere ulaşıyoruz.

Haber Tarihi: 19 Ekim 2018 Cuma 16:54
  1. İlham Aliyev
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. Türkiye
  4. Yeni Türkiye
  5. Almanya

YORUM YAZ

  • ATAKANATAKAN19 dk önce
    İNŞ.GÜÇLENİRİZ DEFAKATGERÇEKÇİ OLMAKTA FAYDA VAR. PKK/PYDSURİYEDE KOMŞUNE YAPABİLİYORUZ...
  • MELİK SERÇEÖNÜMELİK SERÇEÖNÜ19 dk önce
    ALLAHÜEKBER.....VER MEHTERI... VER GAZI........SIMDIKI MÜTTEFIKLERIMIZ KIM ACABA?DAHA GÜVENILIR MI? Mesela ABD müttefikimiz... hükümet eden onu söylüyor... e bir papaz yüzünden hen hale geldik.. sacmalamaya gerek yok. Türkiye kendi ayaklari üzerinde, duramaz bu kafayla........
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