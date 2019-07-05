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Mut’ta kavun üretiminden bu yıl 10 bin ton rekolte beklentisi

Her yıl üretimin arttığı Mersin’in Mut ilçesinde, bu yıl yaklaşık 10 bin ton kavun üretimi rekoltesi beklentisi var.

05 Temmuz 2019 Cuma 15:54
Mut’ta kavun üretiminden bu yıl 10 bin ton rekolte beklentisi

Her yıl üretimin arttığı Mersin’in Mut ilçesinde, bu yıl yaklaşık 10 bin ton kavun üretimi rekoltesi beklentisi var.


Türkiye’nin erik, kayısı, zeytin ve zeytinyağı ana vatanı olan Mut ilçesinde, kavun üretimi başladı. Rengiyle, tadıyla ve kokusuyla meşhur olan Mut kavunundan bu yıl yaklaşık 10 bin ton rekolte beklentisi var.


İlçede üretilen erik, kayısı, zeytin ve zeytinyağı gibi ağırlıklı ürünlerden başka ara dönemde alternatif üretilen kavunun hem çiftçilere hem de ilçe ekonomisine katkısının büyük olduğunu belirten Mut İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ekrem Bayır İHA muhabirine yaptığı açıklamada, “Mut ilçemizde bin 500 dekar alanda kavun üretimi yapılmaktadır. Bu yıl tahmini 10 bin ton rekolte beklenmektedir. İlçemizde üretilen erik, kayısı, zeytin ve zeytinyağı gibi ağırlıklı ürünlerden başka ara dönemde alternatif üretilen kavun hem çiftçilerimizin hem de ilçe ekonomisine katkısı büyüktür. İlçemizde üretimi yapılan kavunun rengiyle, tadıyla, kokusu ile komşu il ve ilçelerde yoğun talep görmektedir. Üreticilerimizin yıl boyunca ilçemizde alternatif ara ürünlere de yönelerek üretim yapmaları halinde ekonomimize daha fazla katkı sağlayacaktır. Şu an kavunun kilosu tarlada 1,50 kuruştan alıcı bulmaktadır” dedi.


Üretici Hasan Dönmez ise, “Uzun yıllardır kavun üretimi yapmaktayım. Özellikle Mut ilçesinin iklimi nedeniyle, tadı, aroması bakımından tercih edilen Mut kavunu, biz üreticilerin emeğinin karşılığını fazlasıyla alıyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 15:54
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