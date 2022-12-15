Mut’ta çiftçiye arpa tohumu desteği

Tarım arazilerinin kullanımının etkinleştirilmesi amacıyla 'Tohum bizden, üretim sizden' projesi çerçevesinde Mut Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği ile Mut Belediyesi'nin ortak çalışmasıyla ilçedeki üreticilere arpa dağıtımı gerçekleştirdi. Şuanda kadar 150 ton tohumun dağıtıldığı kısa süre içerisinde bu rakamın 18 bin tona ulaşacağı kaydedildi.

Proje ile hibe şekliyle tohumların dağıtıldığını belirten Mut Belediye Başkanı Volkan Şeker," Şuanda 150 tonu dağıtılmış olup geri kalanında önümüzdeki günlerde getirilip dağıtılacak. Toplam18 bin arpa tohumu dağıtımı yapılacak. Nakliyesini üstlenmiş olduğumuz bu hizmetin hayata geçmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum ve üreticilerimize bol kazançlar diliyoruz dedi.