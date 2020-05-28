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Aktüel

Mut’ta 10 vakadan 9’u iyileşti

Mut Belediye Başkanı Volkan Şeker, ilçede pandemi sürecinde testleri pozitif çıkan 10 kişiden 9’unun koronayı yendiğini 1 kişinin tedavisinin devam ettiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-28 13:12:52 -
Mut’ta 10 vakadan 9’u iyileşti

Mut Belediye Başkanı Volkan Şeker, ilçede pandemi sürecinde testleri pozitif çıkan 10 kişiden 9’unun koronayı yendiğini 1 kişinin tedavisinin devam ettiğini bildirdi.


Başkan Şeker, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tüm dünyayı etkisi altına alan, ülkemizde de etkisini arttıran, Covid 19 virüsü ile mücadelemiz devam ediyor. Pandemi sürecinde bugüne kadar ilçemizde toplam 10 vaka tespit edilmiş olup bunların 9’u iyileştip normal hayata dönmüştür. Bir vaka ise şu an tedavi edilmektedir. Şüpheli görülen diğer vakaların testleri negatif çıkmıştır. İlçemizde an itibariyle korkuya yol açacak bir durum yoktur. İlçemizde yaşayan vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve alınan kararlara uymalarını rica ediyorum” dedi.

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