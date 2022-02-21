Mutluluk hormonu içeren besinler nelerdir? Serotonin nedir, nasıl arttırılır?

Serotonin nedir?

Serotonin, duygu durum ve davranış üzerinde etkili olan bir hormondur. Serotonin, insanda mutluluk, canlılık ve zindelik hissi veren bir nörotransmitterdir. Bu nedenle mutluluk hormonu olarak bilinir. Eksikliğinde depresif, yorgun, sıkılgan bir ruh hali görülür. Yapısal olarak monoamin grubuna girer ve triptofan aminoasitinden sentezlenir. Mutluluk hormonu olarak da adlandırılan serotonin, yeterli miktarda salgılandığında kişinin davranışlarını ve ruh halini olumlu yönde etkiler. Serotonin B12 vitamini ve B9 vitamini (folik asit) serotonin üretiminde birlikte çalışmaktadır.

Serotonin ne işe yarar?

Doğru miktarda serotonin sayesinde beyin mükemmel şekilde çalışır. Bu nörotransmitter beyin ve beden üzerinde oldukça etkili role sahiptir. Beyinde ruh hali, sosyal davranışlar, libido, uyku, hafıza ve öğrenme kabiliyetini düzenler.

Serotonin eksikliği

Beyinde yeterli miktarda serotonin salgılanması mutlu, huzurlu ve güvende hissetmemizi sağlar. Bu nörotransmitterin düşük seviyede olması huzursuz, negatif ve endişeli hissetmemize sebep olur. Serotonin eksikliği depresif, karamsar, mutsuz, güvensiz hissettirir ve panik atağa bile neden olabilir

Hangi yiyeceklerde serotonin var?

Yumurta: Yapılan araştırmalara göre yumurtadaki protein, triptofanın kan plazma düzeylerini önemli ölçüde arttırır. Bu da serotonin seviyesinin yükselmesine yardımcı olur.

Tahıllar; esmer pirinç, kepekli tahıllar, buğday tohumu, maya özü, serotinin üretimine katkı sağlarlar. Özellikle güne başlarken yemeniz faydalı olacaktır. Tohum ve yemişler; ceviz, keten tohumu, kabak çekirdeği ay çekirdeği, susam, badem yer fıstığı ve kaju fıstığı vücutta serotonin düzeyini artıran yemişlerdir

Serotonini neler arttırır?

Tam pirinç, baklagiller (soya, fasulye, bezelye, mercimek), brokoli, karnabahar, Brüksel lahanası, yumurtalar, süt ürünleri, etler, yağlı balıklar, bitter çikolata, muz, fındık ve tohumlar tüketerek serotonin düzeyini artırabilirsiniz.

Beyindeki serotonin nasıl artırılır?