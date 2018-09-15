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Mutluluk çok uzakta değil

Evlenenlerin az da olsa bir kısmı, şunun şurasında ne oldu ki, hepsi hepsi birkaç ay; o gün arabalarının üzerine yazdıkları “Evlendik mutluyuz” sözlerinden uzaklara düştüklerini hissediyorlar.

15 Eylül 2018 Cumartesi 20:50
Mutluluk çok uzakta değil

Halbuki, biraz özenli davransalar mutluluk çok uzakta değil..

Bütün mesele özenli konuşmak ve davranmakta.. Mesela ne gibi;

Eşler birbirlerine moral verir, hep desteklerler. Mutlu ailede herkes birbirini her fırsatta teşvik eder. Özellikle sıkıntılı günlerde hep birbirlerinin yanında olurlar.

Onlar birbirleriyle konuşurken kibar, saygı ve sevgi doludur. Evin erkeği, eşine hitabederken sanki iş hayatında yabancı bir hanımla konuşuyormuşcasına gibi özenli, nazik ve mülayimdir. Evin hanımı da kocasına karşı aynı titizliktedir.

Birbirleriyle zıtlaşmaktan kaçınırlar. Birinin güldüğünü, diğeri hafife almaz. O an içinden gülmek gelmese bile, eşinin hatırı için onun neşesine katılır.

Her ikisi de eşini illa kendisi gibi düşünmeye zorlamaz. Onun kişiliğine saygı duyar. O kişiliğin geliştireceği düşünceye, fikre daima önem verir ve ilgiyle dinler. Birbirlerinin ayrılıklarını değil, birlikteliklerini ön plana çıkarırlar. Veya farklı düşündükleri konuda tatsızlık eğilimi varsa, bundan kaçınır ve konuyu zamana yaymayı tercih eder.

Onlar çocuklarının eğitiminde birlikte hareket eder, birbiriyle çelişkiye düşmekten kaçınırlar. Disiplin konusunda tutarlı hareket ederler. Her ikisinin de uyacağı kurallar vardır. Önemli bir konuda çocuklara “Annenize/babanıza soracağım, ona göre karar vereceğim” derler. Birbirlerinin yaptıklarını küçümsemezler. Çocuklar babalarından bir şey istediğinde, baba anneye dönüp “Sen ne diyorsun?” diye sorar. Bu şekilde, çocuklar babalarının annelerine değer verdiğini, kararları beraber aldıklarını anlar. Bu durumda anne de kocasının kendisine gösterdiği kıymeti hisseder, özgüveni artar. Çocuklarını babaya karşı “koz” gibi kullanmaz. Çocuk doğurduktan sonra, onları “güvence” gibi görerek davranmaz. Kocasına olan güvencesini, hiçbir şekilde çocuklarında veya başka unsurlarda arama düşünce ve çabasında olmaz.

 

Haber Tarihi: 15 Eylül 2018 Cumartesi 20:50
  1. evlilik
  2. evlilikte mutluluk

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