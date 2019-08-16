0553 313 94 23

"Mutlu şehir" Sinop’ta turizm mutluluğu

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 2014 ve 2016 verilerine göre ülkenin en mutlu insanlarının yaşadığı kent olan Sinop, Kurban Bayramı’nda yaklaşık 400 bin ziyaretçiye ulaştı.

16 Ağustos 2019 Cuma 13:50
"Mutlu şehir" Sinop’ta turizm mutluluğu

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 2014 ve 2016 verilerine göre ülkenin en mutlu insanlarının yaşadığı kent olan Sinop, Kurban Bayramı’nda yaklaşık 400 bin ziyaretçiye ulaştı.


Bayram süresince konaklama tesislerinin yüzde 100 doluluk oranına ulaştığı Sinop’ta, Tarihi Cezaevi ve Müzesi, Erfelek Tatlıca Şelaleleri ile Hamsilos Tabiat Parkı, en çok ziyaret edilen turizm merkezleri oldu.


Tatilcilerin uzun araç kuyrukları oluşturduğu kente İl Emniyet Müdürlüğü verilerine göre bayram süresince 153 bin araç giriş yaptı.


Sinop Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Ahmet Çobanoğlu konu ile ilgili yaptığı açıklamada, çok yoğun bir bayram tatili sürecini geride bıraktıklarını söyledi. Çobanoğlu açıklamalarının devamında; “Yaşanan yoğunluk sebebiyle trafik başta olmak üzere bazı alanlarda sıkıntılar yaşanmış olsa da genel anlamda güzel bir bayram süreci geçirdik. Konaklama tesislerimiz yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. Tahminlerimize göre 400 bin civarında kişiye ev sahipliği yaptık. Sinop için bu önemli bir rakam. Ancak biz bu rakamlara sadece bayram süreçlerinde değil sezonun genelinde ulaşmak istiyoruz" dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 13:50
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Norveç Prensesi Bodrum’da
    1. Norveç Prensesi Bodrum’da
    2. Passolig’de Galatasaray zirvede
    3. Memur toplu iş sözleşmesi son dakika..
    4. Medipol Başakşehir'de Yeni Malatyaspor..
    5. Teksas saldırısı kurbanları anıldı
    6. 'Birliğimize, kardeşliğimize sahip..
    7. TFF Başkanı Nihat Özdemir'den yeni..
    8. Erzurum Havalimanı 7 ayda 614 bin 436..
    9. Mert Çetin kimdir? Yıldırım Mert Çetin..
    10. Mesafeyi 1300 dakika azalttı! Yüzde 8..
    11. AK Partili Meclis üyesinden mecliste..
    12. Trump’a Grönland yanıtı
    13. Özel Harekat Polisleri, Hakkari’ye..
    14. Mekke Camii'nin temeli dualarla atıldı
    15. Ayvalık’ta polisten huzur operasyonu
    16. Memur zamlarına ilişkin açıklama!
    17. Nikahları damadın tedavi gördüğü..
    18. Ereğli Belediyesinden bayram sonrası..
    19. Hakkari’de 2 terörist etkisiz hale..
    20. Başkan Kılca, minik öğrencilerin..
    21. Beşiktaş’ın yeni transferleri Sivas..
    22. Başkentte düzensiz göçmenlere yönelik..
    23. Nevşehir Merkez Göre beldesi TOKİ 225..
    24. Alican Çelik yeniden TFF İl Temsilcisi..
    25. Taksim Meydanı’nda deprem simülasyon..
    26. Spot piyasada elektrik fiyatları
    27. İzne gelen askerin acı ölümü
    28. Bahçe yangınında 80 meyve ağacı zarar..
    29. Mekke Camii’nin temeli atıldı
    30. Yolu dökülen sabun yağmur yağınca..
    Yunan basını manşetlerine taşıdı! 'Türkler füzeleri ateşliyor'
    Yunan basını manşetlerine taşıdı! 'Türkler füzeleri ateşliyor'
    Ak Partili isimden çarpıcı yeni parti yorumu! Nasıl oy kaybettiklerini açıkladı
    Ak Partili isimden çarpıcı yeni parti yorumu! Nasıl oy kaybettiklerini açıkladı
    AK Parti, Gül ve Davutoğlu’na neden yer vermedi? İşte AK Parti cephesinden gelen cevap
    AK Parti, Gül ve Davutoğlu’na neden yer vermedi? İşte AK Parti cephesinden gelen cevap
    Eski FETÖ mensubu deşifre etti: Hamile kadınlar Gülen’in planı!
    Eski FETÖ mensubu deşifre etti: Hamile kadınlar Gülen’in planı!
    Gazinin darp edildiği kafede rezalet! Çok sayıda polis ve zabıta sevk edildi
    Gazinin darp edildiği kafede rezalet! Çok sayıda polis ve zabıta sevk edildi

    Günün Karikatürü

    16 Ağustos 2019
    'Laik dinozor' müftü olmaya soyundu! Cumhuriyet yazarından ‘Kurban’la ilgili skandal sözler
    'Laik dinozor' müftü olmaya soyundu! Cumhuriyet yazarından ‘Kurban’la ilgili skandal sözler
    Kandil’de vahşet! Teröristleri yakarak öldürdüler
    Kandil’de vahşet! Teröristleri yakarak öldürdüler