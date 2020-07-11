"Mutlu kent" Sinop'ta turizm sektörü sezon başında umduğunu bulamadı

SİNOP (AA) - GÖKHAN GÜCÜKLÜOĞLU - Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) verilerine göre, Türkiye'de en mutlu insanların yaşadığı kent olan ve son yıllarda binlerce ziyaretçiyi ağırlayan Sinop'ta turizm sektörü, sezon başında umduğunu bulamadı.

Uzun ve temiz sahilleri, tabiat parklarının yanı sıra tarihi dokusuyla da bölgede öne çıkan Sinop'ta, bu yıl kenti ziyaret eden yerli ve yabancı turist sayısında önemli düşüş yaşanıyor.

Önceki yıllarda konaklama tesislerinde yüzde 100 doluluk oranına ulaşılan ve ortalama 1 milyon ziyaretçiyi ağırlayan kentte yeni turizm sezonunda tesislerin sadece yüzde 20'lik bölümü doldu.

Sinop Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Ahmet Çobanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünya genelinde yaşanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle insanların belirli çekincelerinin bulunduğunu söyledi.

Kısıtlamaların yavaş yavaş kalkması ve sınavların sona ermesiyle turizm alanında bir hareketlilik yaşandığına dikkati çeken Çobanoğlu, Sinop'un da bu hareketlilikten payına düşeni alacağını umut ettiklerini dile getirdi.

Çobanoğlu, Sinop gibi turizm kentlerinde turların önemli bir yer tuttuğuna işaret ederek, "Turların gelmemesi birçok işletmeyi ciddi manada etkilemiş durumda. Muhtemelen Tarihi Cezaevi ve Müzesi'nin yıl sonunda açıklanacak ziyaretçi sayısı da geçmiş yıllara göre düşük çıkacaktır. Çünkü mevcut durumda gelen ziyaretçiler daha çok günübirlik dediğimiz kesim. Bu insanlar deniz ve piknik için kentimize geliyor. Kentte konaklamaya veya tarihi ve turistlik mekanları gezmeye gelmiyorlar." dedi.

- Umutlar "15 Temmuz-15 Ağustos" arasında



Sinop'taki otellerde yüzde 20 civarında konaklama olduğunu belirten Çobanoğlu, şunları kaydetti:

"Sinop için konaklamalı turizm genel anlamda temmuz ve ağustos aylarında yaşanıyor. Okulların açılış tarihleri de duyuruldu. Bu demektir ki özellikle aileler, ağustos ayının son 10 günü turizmden uzaklaşır. Dolayısıyla yuvarlak hesap yaparsak, 15 Temmuz-15 Ağustos tarihlerinde bir yoğunluk olacağını düşünüyoruz ama yine de yaşanacak bu yoğunluk geçen senelere ulaşmayacaktır."

Turizm sektörü açısından zor bir yıl olduğunu vurgulayan Çobanoğlu, "Sinop özelinde geçmiş yıllara oranla yüzde 60-70 turizm hareketliliğine ulaşırsak, bizim adımıza sevindirici olacaktır. Sonuçta tüm dünya salgın nedeniyle zor bir süreçten geçiyor. Biz hem ülke hem de Sinop olarak bundan en az zararla çıkabilme arzusundayız." diye konuştu.