Mutlu evlilik için yapılması gerekenler

Evlilikleri ayakta turan en temel duygulardan biri şüphesiz sevgi. Eşlerin birbirine sevgi duymadığı ilişkilerin sağlıklı yürümesi mümkün değil. Sevginin ifade edilişi ve algılanışı kişiden kişiye farklılık gösterirken çiftlerin birbirinin sevgi dilini bilmesi gerekiyor.

Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan sevgi dilinin önemini ve mutlu evlilikler için yapılması gerekenleri şöyle anlattı:

SEVGİNİZİ DOĞRUDAN İFADE EDİN

Evlilikte sevginin doğrudan ifade tarzı "seni seviyorum” demektir; ama bunun dışında başka ifade dilleri vardır. ABD'de evlilik kurumuna yönelik Nebraska Üniversitesi'nin yaptığı bir araştırmada mutlu evliliklerin üç özelliği tespit edilmiş. Bunlardan biri beraber zaman geçirmek, diğeri takdir yani onay sözcüklerinin fazla kullanılması, üçüncüsü ise hizmet davranışı. Hizmet davranışına kadının erkeğin yemeğini hazırlaması ya da kadın hasta olduğunda erkeğin onunla ilgilenmesini örnek verebiliriz. Araştırmada çıkan üç özellik de bir şekilde sevgiyi ifade etme dilidir. Bu ifade tarzları çoğaltılabilir ve kişiden kişiye farklılık gösterir. Örneğin bazı insanlar için hediye vermek ya da almak, bazıları için fiziksel temasta bulunmak ya da karşı tarafla vakit geçirmek, sohbet etmek bir sevgi dilidir. Bir insanın sevgi dillerinin sayısı çok fazla olabilir ama kişi sadece bir kaçını ağırlıklı olarak kullanmaya meyillidir. Bir insanın gösterilen sevgiyi algılayıp algılamadığını da sevgi dili belirler. Mesela sevgi dili hediye almak olan bir kadın, eşine sevgisini ifade etmek için ona hediye alır. Erkek ise eşini sevdiği halde ona hediye almazsa, kadın sevilmediğini zanneder. Aynı kadın eşinin aslında sevgi ifadesi olan onay sözcüklerini ise iltifat olarak değerlendirebilir. Annesi babası tarafından dokunularak sevilen bir çocuk ise evlendiğinde fiziksel temasla sevilmeyi ister. Bu onun sevgi dilidir.

ÇİFTLER SEVGİDİLİNİ BİLMELİ

Sevginin evlilik için yadsınamaz önemi düşünüldüğünde çiftlerin birbirinin sevgi dilini bilmesi çok önemlidir. Mesela birçok çift fedakarlığı bir sevgi göstergesi olarak yorumlamaz. Shakespeare'in Hamlet'inde geçen bir diyalogda karakterlerden birinin sorduğu 'Kocam beni seviyor mu?' sorusuna cevap, 'Senin için yaptığı fedakârlıklara bak.' şeklinde. Çoğu kadın ya da erkeğin doğal bir davranış olarak gördüğü fedakârlık yapmak da bir sevgi dilidir. Mesela erkekler kadınlara hediye aldıklarında kendisinin de işine yarayacak bir hediye alma(ma)ya özen göstermeli. Çünkü evde başkasının da kullanabileceği bir hediye almak bencilliktir. Böyle bir hediye sevgiyi tam olarak ifade etmez. Erkek sadece eşinin kullanacağı bir hediye alarak hem kendinden hem de hediyenin fonksiyonelliğinden fedakarlık yaparak sevgisini gösterebilmelidir. Kadın çok istediği ama eşi pahalı bulduğu için alamadığı bir eşyadan vazgeçerek fedakarlık yapabilir. Bu bile eşi erkeği mutlu edecek bir fedakarlık ve sevgi göstergesidir.