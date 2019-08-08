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Mutlu çalışanlar gelirleri yüzde 16, üretkenliği yüzde 26 artırıyor

73 ülkeden 1,8 milyon çalışan üzerinde yapılan araştırmaya göre; mutlu çalışanlar, daha üretken olup işten ayrılmayı düşünmezken, müşteri sadakati ve şirket karlılığını da artırıyor.

08 Ağustos 2019 Perşembe 10:48
Mutlu çalışanlar gelirleri yüzde 16, üretkenliği yüzde 26 artırıyor

73 ülkeden 1,8 milyon çalışan üzerinde yapılan araştırmaya göre; mutlu çalışanlar, daha üretken olup işten ayrılmayı düşünmezken, müşteri sadakati ve şirket karlılığını da artırıyor.



London School of Economics araştırmacıları 90’lı yılların ortasından bu yana çalışan verimliliği ve performans konularında gerçekleştirilen 339 araştırma verisini inceleyerek oldukça detaylı bir rapor açıkladı. 73 ülkede, 80 binden fazla şirketten 1.8 milyon çalışanın verilerinin analiz edildiği çalışma sonucunda; çalışanların memnuniyeti arttıkça verimlilik yüzde 26 oranında artarken, çalışan sirkülasyonunun yüzde 25 azaldığı ortaya kondu. Personel değişiminin az olduğu, üretken çalışanlara sahip şirketlerde ise gelirlerin ortalama yüzde 16, müşteri sadakatinin ise yaklaşık yüzde 31 artış gösterdiği belirtildi.



Türkiye’de çalışan memnuniyeti artışta, teknoloji yeni fırsatlar sunuyor


Çalışmanın bugüne kadarki en kapsamlı insan kaynakları analizlerinden biri olduğunu belirten bulut tabanlı personel yönetim sistemi Kolay İK Kurucu Ortağı Çağlar Yalı, "Şirket performansının artırılması uzun yıllar yalnızca satış ve pazarlama departmanları odağında ticari bir sorun olarak düşünüldü. Görüyoruz ki çalışan memnuniyeti, müşteri sadakatinden bilançolara kadar birçok değişkeni etkileme gücüne sahip ve mutlu çalışanlar şirketleri bir adım ileriye taşıyor. Son 5 senede uluslararası araştırmalar Türkiye’de çalışan memnuniyetinin Avustralya, Kanada, Almanya ve Yeni Zelanda’daki gibi artmaya başladığını; Çin, Norveç ve ABD’de ise azaldığını ortaya koyuyor. Bu noktada insan kaynakları ekiplerine büyük iş düşüyor. Özellikle çalışanlar teknolojinin iş hayatında artan etkisini fırsat olarak değerlendiriyor. Türkiye’de çalışanların yüzde 86’sı teknolojinin iş yapış şekillerini kolaylaştırdığını belirtiyor. Bu nedenle, insan kaynakları uygulamalarından başlamak üzere dijitalleşme verimlilik ve performans artışında fırsatlar sunuyor. Çünkü dijitalleşen süreçler çalışanların daha güvenli ve mutlu çalışmasını sağlıyor" dedi.



Finans ve hizmet sektöründeki mutlu çalışanlar çok daha üretken olabiliyor


Finans, perakende, hizmet ve üretim sektörlerindeki çalışanları ayrı gruplar hâlinde de değerlendiren LSE araştırmacıları, çalışan memnuniyetinin finans sektöründe çalışanların üretkenliklerini yüzde 30, hizmet sektöründe ise yüzde 21 artış sağladığını belirledi. Finans sektöründeki çalışan memnuniyetsizliğinin olası nedeni olarak; daha yüksek maaşla çalışmalarına rağmen daha fazla stres altında olmaları ve iş-hayat dengesindeki düzensizlik olarak görüldü. Öte yandan finans sektöründeki mutlu çalışanlar müşteri sadakatini yüzde 37 artırabilme potansiyeline de sahip.



Çalışan memnuniyeti en çok üretim sektöründe gelirleri artırıyor


Mutlu çalışanların gelire etkileri sektörel bazda incelendiğinde ise ilk sırada üretim sektörü geliyor. Üretim sektöründe faaliyet gösteren şirketler çalışanlarının memnuniyetini artırmaları sonucunda rakiplerine kıyasla yüzde 42 daha fazla gelir elde edebiliyor. Finans sektöründe bu oran yüzde 22, perakende de yüzde 14 ve hizmet sektöründe ise yüzde 10.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 10:48
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