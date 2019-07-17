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Mutlu Akü'den "mobil servis"

Şirket, hayata geçirdiği "Mutlu Akü Mobil Servis" ile sınır kapıları da dahil olmak üzere her yerde aracın elektriksel arızalarının çözümlenmesi ve akü değişimi gibi anlık ve hızlı çözümler sağlıyor

17 Temmuz 2019 Çarşamba 14:30
Mutlu Akü'den "mobil servis"

İSTANBUL (AA) - Mutlu Akü, "Mutlu Akü Mobil Servis"i hayata geçirdi.

Mutlu Akü'den yapılan açıklamaya göre, "Mutlu Akü Mobil Servis", tüm marka ve model araçlar için Türkiye'nin her yerinde 0850 80 80 258 numarası ile kişinin bulunduğu yerde hizmet veriyor.

Mutlu Akü'nün yaygın servis ağı ve tecrübeli kadrosu, tüm Türkiye'yi kapsayan "Mutlu Akü Mobil Servis" hizmeti ile sınır kapıları da dâhil olmak üzere her yerde aracın elektriksel arızalarının çözümlenmesi ve akü değişimi gibi anlık ve hızlı çözümler sağlıyor. Böylece yorulmadan ve güvenle yolculuğa kalınan yerden devam edilebiliyor.

"Mutlu Akü Mobil Servis", 0850 80 80 258 (AKÜ) Mobil Servis Çağrı Merkezi'ni arayarak ve hizmet talebi oluşturarak başlıyor. Servisi arayarak hizmet talep edilmesi sonrası iletişim bilgileri, yaşanan problem ve bulunulan lokasyon gibi detaylı bilgiler, Mutlu Akü Çağrı Merkezi'ndeki müşteri temsilcisi tarafından en yakın mobil servis noktası ile paylaşılıyor.

Mobil servis en kısa sürede tüketiciyle iletişime geçerek hizmet detayı ve fiyat bilgisini paylaşıyor. Hizmet alımının kabul edilmesi halinde mobil servis lokasyona gelerek hızlı çözüm sağlıyor.

"Mutlu Akü Mobil Servis" ile kişiler, yolda kalma endişesi taşımadan keyifle yolculuk yapabiliyor.









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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 14:30
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