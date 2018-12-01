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‘Mutlaka yerli tohum kullanmamız lazım’

Konya’da Çiftçi Zirvesi’ne katılan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarımı savunmadan daha önemli gördüğünü belirtti. Genç ziraatçilere seslenen Bakan Pakdemirli, yerli tohumun önemine vurgu yaptı.

01 Aralık 2018 Cumartesi 09:53
‘Mutlaka yerli tohum kullanmamız lazım’

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Konya’da “81 İlden Gelen Gençlerle Genç Çiftçi Zirvesi”nde yaptığı konuşmada, gençlerin tarımsal üretimde aktif olarak yer alması gerektiğini söyledi.

Ülkenin yarınlarının gençler tarafından inşa edileceğini belirten Pakdemirli, verimli bir sektör olan tarımın, kişisel gelişim, ekonomik getirisi ve motivasyon açısından memurluktan daha iyi bir seçenek olarak öne çıktığını ifade etti.

Gençlere toprağın bereketine güvenmelerini tavsiye eden Bakan Pakdemirli, biraz sabır ve gayretle kırsalda tarımla uğraşan gencin büyükşehirde asgari ücretli gençten çok daha fazla kazanabileceğini ifade etti.

Genç çiftçilerden yerli tohuma önem vermelerini isteyen Pakdemirli, şunları kaydetti:

İthal tohum aldığınız zaman yanında hastalığı da bir şekilde size satıyorlar. Ayrıca ithal tohum aldığınızda şu veya bu şekilde katma değer yurt dışında kalıyor. İthal tohum yerine mutlaka yerli tohum kullanmamız lazım. Bu konuda başarımız fena değil. 2002’de 150 bin ton olan üretimimiz bugün 1 milyon 50 bin tona ulaşmış. Yani Türkiye’de genel itibarıyla baktığımız zaman enseyi karartacak bir durum yok ama bugünün başarısı, yarının garantisini getirmiyor. Yarınların başarısını sizlerle elde edeceğiz.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Konya’da düzenlenen, Konya Tarım Zirvesi’nde yaptığı konuşmada ise salondaki çiftçileri gördükçe enerji aldığını söyledi.

Tarımın öneminin bilmesi gerektiğini anlatan Pakdemirli, sözlerini şöyle sürdürdü:

Tarım bana göre savunma sanayisinden daha önemli. Çünkü füzeleriniz, uzay mekiğiniz, helikopter ve uçağınız olabilir ama buzdolabınız boşsa bunların hiçbir anlamı yok. O yüzden tarımın önemini hakikaten bilmemiz lazım. Türkiye’de görüyorum birçok insan yazmadan katip, okumadan alim. Herkes bu konuda yorum yapmaktan çekinmiyor. Mutlaka bu işin ciddiyetini ele alıp siyasetiyle, iktidarıyla, muhalefetiyle, STK’larıyla topyekun bu zor ev ödevi yapmamız gerekiyor. Bu ev ödevi ne, yüzde 50 tarımsal hasılayı artırmamız lazım. Çok akıllıca, doğru iş planıyla, üreticiyle el ele aşacağımız bir iş. Türkiye’de her şey kötü mü, yok. Avrupa’da tarımsal hasılada birinciyisiz. Bunun lamı cimi yok. Bu sizlerin başarısı. Uluslararası istatistiklerle ön plana çıkmış rakamlardır. Bunlara dahi muhalefet şöylesin, böylesin diyebiliyor. Rakamlar üzerinde oynamayalım.

“Türkiye’nin et ithalatına ihtiyacı yok”

Pakdemirli, Türkiye’de et ithalatının sürekli konuşulduğuna işaret ederek, “Et konusu çok konuşuluyor ama bugün itibarıyla bir hesap yaptık, 6 ay, 1 sene daha Türkiye’nin ithalata ihtiyacı yok gibi gözüküyor” açıklamasında bulundu.

Ziraat fakültesi öğrencilerine burs

Ziraatin eskiden olduğu gibi değerli hale getirilmesi gerektiğine dikkati çeken Pakdemirli, “Bu hafta YÖK’te rektörlerle bir araya geldik. Görüş alışverişinde bulunduk. Bakanlık olarak özellikle ziraat fakültesini seçecek arkadaşlarımıza, kardeşlerimize ve özellikle üniversitenin ilk 15 bininde olan, 20 bininde olan arkadaşlarımıza bir burs programı üzerinde çalışmaya başladık, yakın zamanda açıklayacağız” diye konuştu.

Haber Tarihi: 01 Aralık 2018 Cumartesi 09:53
  1. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
  2. 81 İlden Gelen Gençlerle Genç Çiftçi Zirvesi
  3. İthal tohum
  4. Konya Tarım Zirvesi
  5. et ithalatı
  6. Ziraat
  7. YÖK

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