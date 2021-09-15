Mutlaka tüketmeniz gereken 6 sebze!
Yeşil yapraklı sebzeler günlük beslenmemizin en önemli parçasıdır ve besin değerleri açısından da zengindirler. Bağışıklığı destekler, vücutta güçlü bir detoks etkisi yaratırlar. Bundan dolayı sıklıkla tüketilmelidir.
Kale, en iyi yeşilliklerin arasında yer alıp, hatta en besleyici yoğun sebzelerden biri olarak kabul edilir. Bir su bardağı kale, K vitamini için günlük değerin yüzde 684'ünü, A vitamini için günlük değerin yüzde 206'sını ve C vitamini için günlük değerin yüzde 34'ünü karşılar.
2. Roka
Roka, çoğu yeşillik gibi inanılmaz vitamin ve minerallerle doludur. Ancak onu diğerlerinden ayıran sadece keskin tadı değil, vücudunuzda nitrik okside dönüştürülen en iyi diyet nitrat kaynaklarından biri olmasıdır.
3. Kara lahana
4. Ispanak
Ispanak, diğer yeşil yapraklı sebzeler gibi, hoş bir nötr tada sahip olup, çok yönlü bir sebzedir. Ancak onu gerçekten öne çıkaran şey, yapraklarda bulunan temel folattır.
5. Su teresi
Su teresi güçlü bir tada sahiptir. Bu yeşillik, yüzyıllardır tıbbi çalışmalarda kullanılır ve bilim camiasında gücünü yeni ortaya çıkarmıştır.
6. Çin lahanası
Selenyum, birçok diyette eksik olan temel bir mineraldir. Bu minerali brezilya fındığından rahatlıkla alabilirsiniz ancak en iyi yeşillikler arasında olan çin lahanasında da bol miktarda bulunur.