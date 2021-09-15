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Kadın - Aile Mutlaka tüketmeniz gereken 6 sebze!
Kadın - Aile

Mutlaka tüketmeniz gereken 6 sebze!

Yeşil yapraklı sebzeler günlük beslenmemizin en önemli parçasıdır ve besin değerleri açısından da zengindirler. Bağışıklığı destekler, vücutta güçlü bir detoks etkisi yaratırlar. Bundan dolayı sıklıkla tüketilmelidir.

Yeniakit Publisher
2021-09-15 20:49:00 -
Mutlaka tüketmeniz gereken 6 sebze!
Yeşil yapraklı sebzeler günlük beslenmemizin en önemli parçasıdır ve besin değerleri açısından da zengindirler. Bağışıklığı destekler, vücutta güçlü bir detoks etkisi yaratırlar. Bundan dolayı sıklıkla tüketilmelidir. Gelin hep birlikte sağlığımızın mihenk taşı olan bu sebzeleri inceleyelim:
 
 
1. Kale 
Kale, en iyi yeşilliklerin arasında yer alıp, hatta  en besleyici yoğun sebzelerden biri olarak kabul edilir. Bir su bardağı kale, K vitamini için günlük değerin yüzde 684'ünü, A vitamini için günlük değerin yüzde 206'sını ve C vitamini için günlük değerin yüzde 34'ünü karşılar.

2. Roka 
Roka, çoğu yeşillik gibi inanılmaz vitamin ve minerallerle doludur. Ancak onu diğerlerinden ayıran sadece keskin tadı değil, vücudunuzda nitrik okside dönüştürülen en iyi diyet nitrat kaynaklarından biri olmasıdır.

3. Kara lahana 
Kalenin harika bir K vitamini deposu olduğunu biliyoruz ancak kara lahana da kale kadar oldukça etkili bir yeşillik. Bu yeşil yapraklı sebzenin bir su bardağı günlük K vitamini ihtiyacının yüzde 1,045'ini karşılar. Peki, neden beslenmemize kara lahana eklemeliyiz?

4. Ispanak 
Ispanak, diğer yeşil yapraklı sebzeler gibi, hoş bir nötr tada sahip olup, çok yönlü bir sebzedir.  Ancak onu gerçekten öne çıkaran şey, yapraklarda bulunan temel folattır.

5. Su teresi 
Su teresi güçlü bir tada sahiptir. Bu yeşillik, yüzyıllardır tıbbi çalışmalarda kullanılır ve bilim camiasında gücünü yeni ortaya çıkarmıştır.

6. Çin lahanası 
Selenyum, birçok diyette eksik olan temel bir mineraldir. Bu minerali brezilya fındığından rahatlıkla alabilirsiniz ancak en iyi yeşillikler arasında olan çin lahanasında da bol miktarda bulunur.
 
 
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