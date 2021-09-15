Mutlaka tüketmeniz gereken 6 sebze!

Yeşil yapraklı sebzeler günlük beslenmemizin en önemli parçasıdır ve besin değerleri açısından da zengindirler. Bağışıklığı destekler, vücutta güçlü bir detoks etkisi yaratırlar. Bundan dolayı sıklıkla tüketilmelidir. Gelin hep birlikte sağlığımızın mihenk taşı olan bu sebzeleri inceleyelim:

1. Kale

Kale, en iyi yeşilliklerin arasında yer alıp, hatta en besleyici yoğun sebzelerden biri olarak kabul edilir. Bir su bardağı kale, K vitamini için günlük değerin yüzde 684'ünü, A vitamini için günlük değerin yüzde 206'sını ve C vitamini için günlük değerin yüzde 34'ünü karşılar.



2. Roka

Roka, çoğu yeşillik gibi inanılmaz vitamin ve minerallerle doludur. Ancak onu diğerlerinden ayıran sadece keskin tadı değil, vücudunuzda nitrik okside dönüştürülen en iyi diyet nitrat kaynaklarından biri olmasıdır.



3. Kara lahana