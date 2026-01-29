  • İSTANBUL
Sağlık Mutlaka kontrole götürün! "Ağrı yoksa sorun yok" sanmayın
Sağlık

Mutlaka kontrole götürün! “Ağrı yoksa sorun yok” sanmayın

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Mutlaka kontrole götürün! "Ağrı yoksa sorun yok" sanmayın

Uzman isim, çocuklarda diş çürüklerinin çoğu zaman ağrı oluşturmadan ilerlediğine dikkat çekti ve sömestr tatilinin diş kontrolleri için önemli bir fırsat olduğunu söyledi.

Çocuklarda diş sağlığı, çoğu zaman ağrı şikeyeti ortaya çıkana kadar göz ardı ediliyor. Oysa uzmanlara göre diş çürükleri sessiz ilerleyebiliyor ve ağrı başladığında tedavi süreci hem daha zor hem de çocuk için daha travmatik hale gelebiliyor.

 

Beslenme alışkanlıkları değişiyor

Okulların tatile girmesiyle birlikte çocukların beslenme alışkanlıklarındaki değişimlere dikkat çeken Çocuk Diş Hekimi Sena Çölgeçen, tatil döneminde artan şekerli gıda tüketiminin diş çürüğü riskini tetiklediğini vurguladı. Ebeveynlere "vakit varken kontrol" çağrısında bulunan Çölgeçen, sürece dair önemli detaylar paylaştı.

 

Çoğu zaman sessiz ilerliyor

Pek çok ailenin, çocuk şikayet etmediği sürece diş hekimine gitmeyi ertelediğini ifade eden Sena Çölgeçen, "Diş çürükleri çoğu zaman sessiz ilerler. 'Ağrısı yoksa sorun yoktur' düşüncesi büyük bir yanılgıdır. Ağrı başladığında süreç hem daha zor hem de çocuk için daha kaygı verici olabilir. Erken tespit edilen sorunlar, ağrısız ve basit işlemlerle çözülerek çocuğun diş hekimi korkusu yaşamasının önüne geçer" dedi.

 

Önlem amaçlı kontrol tavsiyesi

Okul dönemindeki yoğun temponun randevuları aksattığını belirten Çölgeçen, sömestr tatilinin avantajlarını şu sözlerle anlattı:

"Çocuklar okul stresi yaşamadan, aileler ise acele etmeden bu süreci daha sakin yönetebilir. Tatilde yapılan kontroller genellikle ağrı şikayeti olmadan, sadece önlem amaçlı gerçekleştiği için çocuklarda 'diş hekimi eşittir acı' algısı oluşmaz. Bu dönemde kurulan güven bağı, çocuğun tüm hayatı boyunca diş sağlığına bakış açısını olumlu etkiler"

 

Sağlıklı süt dişleri, geleceğin teminatı

Süt dişlerinin ihmal edilmemesi gerektiğini hatırlatan Çölgeçen, tedavi edilmeyen çürüklerin ileride diş dizilimi bozukluklarına ve daha karmaşık operasyonlara yol açabileceğini belirtti. Çölgeçen, "Sağlıklı süt dişleri, sağlıklı daimi dişlerin temelidir. Küçük bir kontrol, ileride büyük sorunların önüne geçebilir. Tatili çocuklarımızın sağlığına yatırım yapmak için değerlendirmek altın değerindedir" diyerek sözlerini tamamladı.

