Meğer sanıldığı gibi değilmiş! Araçlarda sadece o tip ekranlar yasaklanacak!

Otomobillere sonradan dahil edilen ve sürüş güvenliğini tehlikeye atan ekran sistemlerine dair yasal düzenleme hayata geçirildi. Sürücülerin mevzuata uyum sağlaması için 1 Nisan tarihine kadar vakti bulunuyor.

Uygulama nedeniyle araç sahipleri arasında bir tedirginlik yaşanırken, oto tamir ve bakım ustaları konuya açıklık getirdi. Sektör temsilcileri, araçların orijinal üretimiyle birlikte gelen fabrika çıkışlı multimedya sistemlerinin herhangi bir cezai işleme tabi olmadığını vurguladı. Temel kriterin "sürücünün dış dünyayla olan görsel temasının kesilmemesi" olduğunu belirten ustalar, yalnızca sonradan eklenen ve görüş açısını fiziksel olarak kapatan ekranların denetimlerde sorun çıkarabileceğini ifade etti.

"Sonradan taktırılsa bile göğsün içine yerleştirilen ekranlarda sorun yok"

Sonradan takılan ekranlarda dikkat edilmesi gereken en önemli noktanın sürücünün görüş açısı olduğunu belirten Oğuzhan, uygun şekilde yerleştirilen ekranlarda herhangi bir sorun yaşanmayacağını ifade etti.

Oğuzhan, "Sonradan takılan ekranlarda ise eğer göğsün iç kısmına oturtulmuşsa yine hiçbir sorun yoktur. Ancak dış kısımda olup sürücünün görüş açısını kapatıyorsa o zaman cezaya tabi tutulur. Bu uygulamayı olumlu ve doğru bir uygulama olarak görüyoruz. Çünkü sürücünün görüş açısı kapanırsa kazalara sebebiyet verebilir. Örneğin sağ taraftan bir yaya aracın önüne atladığında, görüş açısı engelleniyorsa sürücü yayayı göremeyebilir ve bu da kazaya yol açabilir." diye konuştu.

"Araçların yüzde 95'inde sorun yok"

Uygulamayla ilgili sürücülerde gereksiz bir endişe oluştuğunu dile getiren Oğuzhan, çoğu araçta herhangi bir problem bulunmadığını söyledi.

Oğuzhan, "Bu şekilde göğsün içine yerleştirildiğinde hiçbir sorun olmaz. Zaten araçların yüzde 95'inde böyle bir problem yoktur. Orijinal yerine oturduğu için herhangi bir sıkıntı yaşanmaz. İnsanlar şu anda 'Acaba ceza yer miyim?' diye tereddüt ediyorlar. Hayır, yemezsiniz. Göğsün iç kısmına oturan hiçbir ekranda, CarPlay veya multimedya sistemlerinde sorun yoktur. Ancak çok büyük ekranlarda ve sonradan takılan bazı sistemlerde görüş açısını kapatan durumlar olabiliyor." ifadelerini kullandı.

"Sürücü ve yayaların güvenliği açısından bu karara uyduk"

Araç sürücüsü Mehmet Sani Üzer de yeni düzenleme kapsamında aracındaki kamerayı yeniden düzenlettiklerini belirtti.

Üzer, "Aracıma güvenlik amacıyla, özellikle yol kontrollerinde ve trafik durumlarında kayıt almak için bir kamera taktırmıştım. Ancak yeni düzenlemeye göre taktığımız kamera, sürücünün ön görüşünü kapattığı için yasak kapsamına giriyordu. Bu nedenle hem kendi güvenliğimiz hem de diğer sürücü ve yayaların güvenliği açısından bu karara uymak istedik. Bu doğrultuda aracımızı tekrar Ömer Usta'ya getirdik. İnşallah yapılan işlemle aracı kanuna uygun hale getirdik. Böylece hem yol güvenliği sağlanmış olacak hem de araç standartlara uygun hale gelmiş olacak." diye konuştu.

