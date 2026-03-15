Suudi Arabistan'a İHA saldırısı düzenlendi! İran: Hiçbir bağlantımız yok
Suudi Arabistan'a İHA saldırısı düzenlendi! İran: Hiçbir bağlantımız yok

Suudi Arabistan'a İHA saldırısı düzenlendi! İran: Hiçbir bağlantımız yok

Suudi Arabistan'ın birçok bölgesine insansız hava aracı (İHA) ile saldırı yapılmıştı. İran Devrim Muhafızları Ordusu, saldırılarla ilgililerinin olmadığını ve Suudi yönetiminin saldırıların kaynağını araştırma çağrısında bulundu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Suudi Arabistan'ın Riyad ve ülkenin doğu bölgelerine insansız hava aracı saldırısıyla ilgili olmadığını ve Suudi Arabistan yönetiminden saldırıların kaynağını araştırma çağrısı yaptı.

Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, Suudi Arabistan'ın Riyad ve ülkenin doğu bölgelerine insansız hava aracı saldırısının "İran ile hiçbir bağlantısı olmadığı" ifade edildi.

“SUUDİ HÜKÜMETİ SALDIRILARIN KAYNAĞINI ARAŞTIRMALIDIR”

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Suudi Arabistan, Riyad ve Şarkiye'ye 10 insansız hava aracıyla saldırı düzenlendiğini ve bunların imha edildiğini duyurdu. Bu saldırının İran ile hiçbir bağlantısı yoktur ve Suudi hükümeti saldırıların kaynağını araştırmalıdır."

Suudi Arabistan, dün gece başkent Riyad ve ülkenin doğu bölgesinde 13 insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini duyurmuştu.

İmha edilen İHA'ların geldikleri yer ve saldırı girişimi sonucu herhangi bir hasar ya da can kaybı yaşanıp yaşanmadığına ilişkin bilgi verilmemişti.

ABD-İsrail saldırılarına karşılık İran, İsrail'in yanı sıra bölgedeki ABD üslerini ve bazı noktaları hedef almaya başlamıştı.

Bahreyn, Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün ve Kuveyt gibi ülkelerdeki ABD'ye ait üsleri ile hedeflerine saldırılar gerçekleştirildiğini duyuran İran, Umman'ın yanı sıra Suudi Arabistan'ın Ras Tenura petrol tesisine yönelik saldırıyla bağlantılı olduğu iddiasını ise yalanlamıştı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, "İran, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in belirli noktalardan Arap ülkelerine saldırılar düzenlediğine dair bilgiler aldı." ifadelerini kullanmıştı.

x

