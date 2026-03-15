Zelenskiy bir şeyler deniyor! ABD'yi Rusya'nın üzerine salma çabası

Zelenskiy bir şeyler deniyor! ABD'yi Rusya'nın üzerine salma çabası

Orta Doğu’da savaş devam ederken Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’den flaş bir açıklama geldi. Rusya’nın İran’a ABD ve İsrail’e karşı kullanması için Shahed dronu sağladığını iddia eden Zelenskiy, "İran’ın Shahed’leri ABD üslerine saldırmak için kullandığı yüzde 100 gerçek" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD-İsrail-İran savaşına ilişkin açıklama yaptı. ABD merkezli CNN haber kanalına konuşan Zelenskiy, Rusya’nın İran’a ABD ve İsrail’e karşı kullanması için Shahed dronu sağladığını iddia etti. Ukraynalı lider, "İran’ın Rus yapımı Shahed’leri ABD üslerine saldırmak için kullandığı yüzde 100 gerçek" ifadelerini kullandı.

UKRAYNA’DAN KÖRFEZ ÜLKELERİNE SAVUNMA YARDIMI

Zelenskiy, Körfez ülkelerine Shahed dronlarına karşı savunma konusunda yardım edeceğini söyledi. Çatışma bölgesindeki dört ülkeye uzman gönderen Zelenskiy, üç ekibin her birinin onlarca kişiden oluştuğunu, bu kişilerin uzman değerlendirmeleri yapacaklarını ve dron savunmasının nasıl işletileceğini göstereceklerini ifade etti. Ukraynalı lider, dünya genelinde yaklaşık on ülkenin kendilerinden bu tür saldırılara karşı nasıl mücadele edileceği konusunda yardım talep ettiğini söyledi. Vladimir Zelenskiy, "Bu operasyonlara dahil olmakla ilgili değil. Biz İran ile savaş halinde değiliz. Bu, korunma ve Shahed dronlarına karşı nasıl mücadele edileceğine dair bizim tarafımızdan eksiksiz ve kapsamlı bir değerlendirme ile ilgilidir" dedi.

Ukrayna’nın bu yardımın karşılığında ne alacağına ilişkin de konuşan Zelenskiy, "Dürüst olmak gerekirse, bizim için bugün hem teknoloji hem de finansman önemlidir" ifadelerini kullandı.

Zelenskiy geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, uzman ekiplerin Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan’a gönderildiğini, başka bir ekibin de Ürdün’deki bir ABD askeri üssüne gittiğini belirtmişti.

Yorumlar

Okur

Ukrayna halkı umrunda değil zelensky min siyonistlere çalışıyor silah ticareti ve para avcısı rolünde tiyatro oyuncusu Rusya'yı kızdırma görevi yapıyor Rusya da baskı yapıyor Avrupa da silah alıyor uyanık Siyonist kukla zelensky uyanık Sinsi çakal zelensky

Okur

Nasıl ki Epstein dosyaları ile şantaj yaptı ABD ye siyonizme çalıştı kasetleri şantajlar ile zelensky de siyonizme çalışıyor nasıl mı Rusya ya sataşma Avrupa da silah alıyor ABD içinde ki silah baronları para kazanıyor vay uyanık zelensky boyuda kısa uyanık Siyonist seni bodur boylu
WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23