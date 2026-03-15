LGBT’lilerden İBB kreşlerinde ders! Bakan Yusuf Tekin, Özgür Özel’in maskesini indirdi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sahur programında yaptığı tarihi konuşmayla CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in kirli siyasetini ve İBB yönetiminin kapalı kapılar ardındaki skandallarını bir bir deşifre etti! Toplumu kutuplaştırma yalanına sığınan Özel’in maskesini düşüren Tekin, İBB kreşleri üzerinden yürütülen LGBT dayatmasını ve hukuk tanımazlığı gün yüzüne çıkardı.

Türk siyasetinde "değerler ve hukuk" mücadelesi kızışırken, Bakan Yusuf Tekin’in açıklamaları CHP cephesinde deprem etkisi oluşturdu. Özgür Özel’in toplumu germekle itham ettiği Tekin, gerçek kutuplaştırmanın İstanbullunun parasını çarçur edenlerin arkasında durmak olduğunu hatırlattı. İBB kreşlerini "hukuktan kaçırılan illegal alanlar" olarak tanımlayan Bakan Tekin, bu mekanlarda çocuklarımıza aşılanmak istenen LGBT ideolojisine karşı devletin kararlı duruşunu sergiledi. Müslüman bir toplumun Ramazan geleneklerini savunmanın kutuplaştırma olmadığını vurgulayan Tekin, Özel’in ve CHP zihniyetinin çocuklar üzerinden yürüttüğü kirli ajandayı tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdi.

İşte Bakan Tekin’nin Cihannüma İstanbul Sahur Meclisi Programı'nda yaptığı konuşma:

"Beni neyle itham ediyor biliyor musunuz? Toplumu kutuplaştırmakla. Ben anlamıyorum, toplumun yüzde 98'i Müslüman diyoruz, ben Müslümanların geleneklerine, milletin değerlerine uygun bir biçimde ramazan ayını kutlayalım deyince toplumu kutuplaştırmış oluyorum. Sayın Özel, ben size söyleyeyim kutuplaştırmak ne demektir biliyor musunuz? İstanbullunun parasını çarçur eden belediye başkanının arkasından toplumu germek, toplumu kutuplaştırmaktır. Toplumu kutuplaştırmayı, hırsızın arkasından toplumu tedirgin etmekte arayacaksınız"

"(İBB'nin kreşleri) Eğer bir şeyi kaçırmıyorsanız, eğer illegal bir şey yapmıyorsanız, gelin Milli Eğitim Bakanlığından izin alın, izin aldıktan sonra biz size destek olalım. Benim söylediğim şey bu. O lafı neresinden anlıyor bilmiyorum ama kapatmaya falan çalışmıyoruz. Hukuktan bir şeyler kaçırmaya çalışan insanlara engel olmaya çalışıyorum. LGBT'lilere bu kreşlerde ders verdiren zihniyetten çocukları korumaya çalışıyorum. Yaptığım, yapmaya çalıştığım şey bu. Siz ne kadar rahatsız olursanız olun ben bunları yapmaya devam edeceğim"