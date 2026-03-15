Kızılelma 12'den vurdu! Hedefe tam isabet

Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA, ASELSAN ve ROKETSAN tarafından geliştirilen LGK-82 ve TEBER-82 mühimmatlarıyla çıktığı atış testinde hedefi 12’den vurdu. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar’ın "Tam isabet" notuyla paylaştığı o anlar, Türk savunma sanayisinin ulaştığı devasa gücü bir kez daha kanıtladı.

Türk havacılık tarihi, KIZILELMA'nın gökyüzündeki keskin sirayetiyle yeni bir sayfa açıyor. Baykar’ın tamamen öz kaynaklarıyla geliştirdiği KIZILELMA İnsansız Savaş Uçağı, atış testleri kapsamında yerli akıllı mühimmatlarla gövde gösterisi yaptı.

Roketsan’ın lazer güdüm kitli LGK-82 ve Teber güdüm kitli TEBER-82 mühimmatlarını taşıyan KIZILELMA, belirlenen hedefleri yüksek hassasiyetle etkisiz hale getirdi. Savunma sanayisindeki devlerin güç birliğiyle ortaya çıkan bu başarı; milli uçağın sadece uçuş yeteneklerini değil, ölümcül bir vuruş gücüne sahip olduğunu da tescilledi.

Yapılan açıklamalarda, Bayraktar KIZILELMA, LGK-82 ve TEBER-82 mühimmatlarıyla gerçekleştirilen atış testinde hedefi tam isabetle vurduğu belirtildi.

Baykar tarafından geliştirilen KIZILELMA İnsansız Savaş Uçağı, atış teslterine devam ediyor. KIZILELMA Roketsan ve Aselsan tarafından yerli ve milli olarak geliştirilen LGK-82 ve TEBER-82 mühimmatlarıyla başarılı iki atış testi gerçekleştirdi. Testi Sosyal medya hesabından yayınlayan Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "tam isabet" ifadesini kullandı.

Aselsan Genel Müdürü Ahmet Akyol ise, "Milli gururumuz Bayraktar KIZILELMA'dan milli mühimmatlarla tam isabet! Savunma sanayimizin güçlü iş birliği sayesinde, harp sahasında oyun değiştirici kabiliyetleri ülkemize kazandırmaya devam ediyoruz" notunu düştü.