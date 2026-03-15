Kızılelma 12'den vurdu! Hedefe tam isabet
Mehmet Raci Arvas Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Türk mühendisliğinin gökyüzündeki imzasını taşıyan insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA, harp sahasında dengeleri bozacak bir başarıya daha imza attı! Yerli ve milli mühimmatlarla donatılan KIZILELMA, gerçekleştirdiği atış testlerinde düşman hedeflerini santimetrelik şaşma payıyla imha ederek Türkiye'nin savunma gücünü bir kez daha dünyaya ilan etti.

Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA, ASELSAN ve ROKETSAN tarafından geliştirilen LGK-82 ve TEBER-82 mühimmatlarıyla çıktığı atış testinde hedefi 12’den vurdu. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar’ın "Tam isabet" notuyla paylaştığı o anlar, Türk savunma sanayisinin ulaştığı devasa gücü bir kez daha kanıtladı.

Türk havacılık tarihi, KIZILELMA'nın gökyüzündeki keskin sirayetiyle yeni bir sayfa açıyor. Baykar’ın tamamen öz kaynaklarıyla geliştirdiği KIZILELMA İnsansız Savaş Uçağı, atış testleri kapsamında yerli akıllı mühimmatlarla gövde gösterisi yaptı.

Roketsan’ın lazer güdüm kitli LGK-82 ve Teber güdüm kitli TEBER-82 mühimmatlarını taşıyan KIZILELMA, belirlenen hedefleri yüksek hassasiyetle etkisiz hale getirdi. Savunma sanayisindeki devlerin güç birliğiyle ortaya çıkan bu başarı; milli uçağın sadece uçuş yeteneklerini değil, ölümcül bir vuruş gücüne sahip olduğunu da tescilledi.

Yapılan açıklamalarda, Bayraktar KIZILELMA, LGK-82 ve TEBER-82 mühimmatlarıyla gerçekleştirilen atış testinde hedefi tam isabetle vurduğu belirtildi.

Baykar tarafından geliştirilen KIZILELMA İnsansız Savaş Uçağı, atış teslterine devam ediyor. KIZILELMA Roketsan ve Aselsan tarafından yerli ve milli olarak geliştirilen LGK-82 ve TEBER-82 mühimmatlarıyla başarılı iki atış testi gerçekleştirdi. Testi Sosyal medya hesabından yayınlayan Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "tam isabet" ifadesini kullandı.

Aselsan Genel Müdürü Ahmet Akyol ise, "Milli gururumuz Bayraktar KIZILELMA'dan milli mühimmatlarla tam isabet! Savunma sanayimizin güçlü iş birliği sayesinde, harp sahasında oyun değiştirici kabiliyetleri ülkemize kazandırmaya devam ediyoruz" notunu düştü.

Bayraktar TB3 SİHA öyle bir şey yaptı ki.. NATO Komutanı alkışla karşıladı
Bayraktar TB3 SİHA öyle bir şey yaptı ki.. NATO Komutanı alkışla karşıladı

Teknoloji

Bayraktar TB3 SİHA öyle bir şey yaptı ki.. NATO Komutanı alkışla karşıladı

Bu adamlar bu işi biliyor! Bayraktar KIZILELMA’dan tüm Türkiye’yi gururlandıran bir başarı daha
Bu adamlar bu işi biliyor! Bayraktar KIZILELMA’dan tüm Türkiye’yi gururlandıran bir başarı daha

Gündem

Bu adamlar bu işi biliyor! Bayraktar KIZILELMA’dan tüm Türkiye’yi gururlandıran bir başarı daha

İran, ABD’ye ait MQ-9 Reaper SİHA’yı düşürdü
İran, ABD’ye ait MQ-9 Reaper SİHA’yı düşürdü

Gündem

İran, ABD’ye ait MQ-9 Reaper SİHA’yı düşürdü

ASELSAN ile tamamen yerli ve milli olarak üretildi
ASELSAN ile tamamen yerli ve milli olarak üretildi

Gündem

ASELSAN ile tamamen yerli ve milli olarak üretildi

Yerli füze envanteri büyüyor: 2026’da gökyüzü ve denizde yeni güç
Yerli füze envanteri büyüyor: 2026’da gökyüzü ve denizde yeni güç

Gündem

Yerli füze envanteri büyüyor: 2026’da gökyüzü ve denizde yeni güç

Ömer Çelik’ten Baykar’a tebrik: İHA/SİHA bir beka meselesidir
Ömer Çelik’ten Baykar’a tebrik: İHA/SİHA bir beka meselesidir

Gündem

Ömer Çelik’ten Baykar’a tebrik: İHA/SİHA bir beka meselesidir

