Füzeler Tel Aviv semalarında! Demir Kubbe artık görevini yapamıyor

İran'dan yeni füze saldırısı başlatıldığının duyurulmasının ardından başkent Tel Aviv başta olmak üzere İsrail’in birçok bölgesinde sirenler çaldı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran’dan atıldığı tespit edilen füzeleri önlemek için hava savunma sistemlerinin devreye girdiği bildirildi.

Misilleme tehdidi altındaki bölgelerde cep telefonlarına ön uyarı mesajı gönderilirken, başkent Tel Aviv’in yanı sıra pek çok kentte sirenler çaldı.

İsrail basını, İran’dan atılan füzelerin önlenmesinin ardından ülkenin merkezinde “büyük Tel Aviv” olarak bilinen Gush Dan bölgesinde bir kişinin vücuduna şarapnel isabet etmesi nedeniyle yaralandığını aktardı.

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonu, Gush Dan bölgesinde bir eve şarapnel parçalarının düştüğünü bildirdi.

İsrail'in merkez ve güney bölgelerini hedef alan son füze saldırısı İran'ın pazar günü gerçekleştirdiği 7’nci misilleme oldu.

İran: Stratejik Siccil füzeleriyle rejimin askeri karar alma merkezlerine başarılı saldırılar gerçekleştirildi

İran, "ilk kez stratejik ve katı yakıtlı Siccil füzeleri kullanılarak İsrail'in hava operasyonlarını etkileyen yönetim ve karar alma merkezlerine, askeri ve savunma sanayilerindeki etkin altyapıya ve askeri güçlerin toplanma yerlerine başarılı saldırılar gerçekleştirildiğini" duyurdu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, "Sadık Vaat 4 Operasyonu"nun 54. dalgası kapsamında İsrail hedeflerine yeni saldırılar başlatıldığını açıkladı.

Açıklamada, saldırılarda ağır savaş başlıklarına sahip Hürremşehr, Hayberşiken, Kadir ve İmad füzelerinin yanı sıra ilk kez stratejik ve katı yakıtlı Siccil füzeleri kullanıldığı belirtilerek, "İşgal altındaki toprakların kalbinde, rejimin hava operasyonlarını etkileyen yönetim ve karar alma merkezlerine, askeri ve savunma sanayilerindeki etkin altyapıya ve Siyonist rejimin askeri güçlerinin toplanma yerlerine karşı saldırılar Allah'ın lütfu ve kudretiyle başarıyla gerçekleştirildi." ifadeleri kullanıldı.