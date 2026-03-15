Partisinden istifa etti! AK Parti'ye sürpriz katılım Özgür Özel'den akıllara ziyan iddia! Yolsuz Ekrem bırakılırsa ekonomi uçar İlber Ortaylı röntgeni: 'Farklı iktidar bloklarının kolladığı, koruduğu, kullandığı çok katmanlı bir figürdü'
Gündem İşte İlber Ortaylı'nın vasiyeti! Yerine getirildi
Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Geçtiğimiz günlerde aramızdan ayrılan dünyaca ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın, sesine hayran kaldığı imam hatip Dursun Şahin'e yıllar önce bıraktığı "Ben ölürsem selamı sen okuyacaksın" vasiyeti yerine getirildi. Almanya'da görev yapan Şahin, hocanın vefat haberini alır almaz minareden yükselen o eşsiz sesiyle Ortaylı’nın son arzusunu yerine getirdi.

Hayatını kaybeden Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın vasiyeti, Üsküdar Çinili Camii'nde yerine getirildi. Yıllar önce sesinden etkilenip "Ben ölürsem selamı sen vereceksin" dediği imam hatip Dursun Şahin, Ortaylı'nın son yolculuğunda vasiyetini yerine getirerek selasını okudu.

Geçtiğimiz gün hayatını kaybeden ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın yıllar önceki vasiyeti ortaya çıktı. Üsküdar Çinili Camii'nin imam hatibi olarak görev yapan Dursun Şahin'in bir cuma namazı sonrası okuduğu seladan etkilenen Ortaylı, Şahin'le tanışmak istedi. Ortaylı'nın "Sende farklı bir tavır var, kimden ders aldın" sorusu karşısında Dursun Şahin, Amir Ateş'ten ders aldığını söyledi. Bunun üzerine Ortaylı Şahin'e "Ben ölürsem selamı sen vereceksin" vasiyetini bıraktı. Yıllar sonra ortaya çıkan bu unutulmaz anı, hem Ortaylı'nın hem de Şahin'in sevenlerine duygu dolu anlar yaşattı.

13 Mart'ta hayatını kaybeden İlber Ortaylı'nın vasiyetini yerine getiren Dursun Şahin, Almanya'da bir camide selayı okudu.

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetti! İlber Ortaylı'nın Hastalığı Neydi, Kaç Yaşındaydı, Kimdir?
Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetti! İlber Ortaylı'nın Hastalığı Neydi, Kaç Yaşındaydı, Kimdir?

Biyografi

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetti! İlber Ortaylı'nın Hastalığı Neydi, Kaç Yaşındaydı, Kimdir?

TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan İlber Hoca için taziye mesajı
TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan İlber Hoca için taziye mesajı

Gündem

TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan İlber Hoca için taziye mesajı

Yalçın Topçu'dan İlber Ortaylı için taziye mesajı! "Fikir hayatımızda derin izler bıraktı!"
Yalçın Topçu'dan İlber Ortaylı için taziye mesajı! "Fikir hayatımızda derin izler bıraktı!"

Gündem

Yalçın Topçu'dan İlber Ortaylı için taziye mesajı! "Fikir hayatımızda derin izler bıraktı!"

Erdoğan'dan İlber Ortaylı mesajı
Erdoğan'dan İlber Ortaylı mesajı

Gündem

Erdoğan'dan İlber Ortaylı mesajı

İlber Ortaylı'nın mezar vasiyeti ortaya çıktı
İlber Ortaylı'nın mezar vasiyeti ortaya çıktı

Yaşam

İlber Ortaylı'nın mezar vasiyeti ortaya çıktı

İlber Ortaylı'nın vefatı sonrası İmamoğlu hakkındaki sözleri yeniden gündem oldu
İlber Ortaylı'nın vefatı sonrası İmamoğlu hakkındaki sözleri yeniden gündem oldu

Gündem

İlber Ortaylı'nın vefatı sonrası İmamoğlu hakkındaki sözleri yeniden gündem oldu

Bahçeli'den İlber Ortaylı için taziye mesajı: Eserleriyle yaşayacaktır
Bahçeli'den İlber Ortaylı için taziye mesajı: Eserleriyle yaşayacaktır

Gündem

Bahçeli'den İlber Ortaylı için taziye mesajı: Eserleriyle yaşayacaktır

Yusuf Kaplan'dan çok sert İlber Ortaylı eleştirisi! 'Milleti ve tarihini 'tarihe gömen' adam!'
Yusuf Kaplan'dan çok sert İlber Ortaylı eleştirisi! 'Milleti ve tarihini 'tarihe gömen' adam!'

Aktüel

Yusuf Kaplan'dan çok sert İlber Ortaylı eleştirisi! 'Milleti ve tarihini 'tarihe gömen' adam!'

İlber Ortaylı röntgeni: 'Farklı iktidar bloklarının kolladığı, koruduğu, kullandığı çok katmanlı bir figürdü'
İlber Ortaylı röntgeni: 'Farklı iktidar bloklarının kolladığı, koruduğu, kullandığı çok katmanlı bir figürdü'

Aktüel

İlber Ortaylı röntgeni: 'Farklı iktidar bloklarının kolladığı, koruduğu, kullandığı çok katmanlı bir figürdü'

