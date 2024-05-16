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Sağlık Mutlaka izleyin mağdur olmayın! Bakan Koca yeni sistemi paylaştı
Sağlık

Mutlaka izleyin mağdur olmayın! Bakan Koca yeni sistemi paylaştı

Yeniakit Publisher
2024-05-16 11:55:00 - 2024-05-16 12:02:57

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından onaylı randevu sistemine ilişkin paylaşım yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık hizmeti almayı kolaylaştıran MHRS'de Onaylı Randevu Sistemi'nin işleyişine ilişkin paylaşımda bulundu.

Koca, sosyal medya hesabından "MHRS'de Onaylı Randevu Dönemi başladı. Sağlık hizmeti almayı kolaylaştıran bu sistemin nasıl işlediğini öğrenelim. Gerekli bilgiler, 1 dakika 7 saniyelik videoda." mesajını paylaştı.

Bakan Koca'nın paylaştığı videoda, alınan randevuların saat 20.00'ye kadar onaylanması veya gelinemeyeceğinin bildirilmesi gerektiği hatırlatıldı.

Videoda, randevu onay işlemlerinin mhrs.gov.tr internet adresi, mobil uygulama veya Alo 182 çağrı merkezinden yapılabileceği anımsatıldı.

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