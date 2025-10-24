Mutlak butlan talebi reddedilmişti… Kılıçdaroğlu cephesi harekete geçti

Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki karar duruşmasının ardından adliye önünde basın mensuplarına açıklamada bulunan CHP avukatı Çağlar Çağlayan, davanın bekledikleri gibi sonuçlandığını belirtti.

Çağlayan, "Hem olağan kurultayımızın hem olağanüstü kurultayımızın iptaliyle ilgili açılan davalarda, bazı davacılar bakımından husumet yönünden dava reddedildi. Yani davacıların dava açmakta haklarının bulunmadığı gerekçesiyle dava reddedildi." diye konuştu.

Mahkemeden çıkan sonucun yalnızca hukukçuların aldığı bir karar değil, defalarca sandığa giden ve sandık çağrısı yapan delegelerin iradesinin bir sonucu olduğunu belirten Çağlayan, "Dava, altı davanın birleşimiyle oluşan bir süper dava. Bugün duruşmadaki taleplerle bir ‘süper üstü dava’ya dönüşmüştü. Daha önce iptali talep edilmemiş, bu davayla konusu alakası olmayan il ve ilçe kongrelerimizin de iptali talep edilmişti. Hakim bu talepler yönünden de davayı reddetmiş oldu." ifadelerini kullandı.

Kurultay delegelerinin avukatı Onur Yusuf Üregen ise "Böyle bir karar beklemiyorduk, bizim için şaşırtıcı oldu. İstinafa gideceğiz." dedi.