Mutlak butlan olayı ve koltuk kavgaları

CHP’deki delege ve koltuk hırsı, mahkeme duvarına toslayarak partiyi tam bir trajikomik fiyaskoya sürükledi.

Yıllardır dürüstlük maskesi takıp milli iradeye ders vermeye kalkan CHP zihniyeti, kendi içindeki şaibe ve yolsuzluk iddialarının bataklığında bir kez daha boğuldu. Hatay eski Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve delege ortaklarının kurultaydaki usulsüzlükler üzerine açtığı davada, yargı “mutlak butlan” kararı vererek Özgür Özel ve avanesini meşruiyetsiz ilan edip kapının önüne koydu. Bu tokat gibi kararla, CHP’nin o çok övündüğü 38. Kurultayı’nın aslında kirli pazarlıklar ve şaibeler üzerine inşa edildiği tescillenmiş oldu.

Olaya sade vatandaşların penceresinden bakıldığında bu durum, ana muhalefetin ülkeyi yönetme iddiasının ne kadar içi boş bir safsata olduğunu gösteren yeni bir vesikadır. Mahkeme kararıyla apar topar koltuğuna geri dönen ve partide “arınma” operasyonu başlatan eski-yeni Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, ayağının tozuyla Özgür Özel’in Meclis’teki TBMM Grup Başkanlığı görevine son verilmesi gerektiğine dair dilekçeyi meclise sundu. Meclis’i kendine son kale yapmaya çalışan ve partideki yolsuzlukları görmemezlikten gelen Özgür Özel’i tamamen tasfiye etmek amacıyla, yerine sadık kurmayı Faik Öztrak’ı getirme hamlesi tüm dikkatleri yine CHP’ye yöneltti.

Koltuğunu kurtarmak ve koltuk kapmak dışında bir amaçları olmayan ve mahkeme salonlarında birbirlerini rezil rüsva eden bu zihniyet, birbirine “hain” diye bağıracak kadar seviyeyi düşürmüştür. Meşru yönetimi tanımayıp koltuk sevdası uğruna delege avcılığı yapan Özgür Özel ve tayfası ise, çareyi apar topar yeni bir tabela partisi kurmakta arıyor. Ancak daha kendi partisini yönetmekten aciz olan, vizyonu sadece taklitçilikten ibaret bu zihniyetin kuracağı iddia edilen “Yürüyüş Partisi” ismi ve yürütülen logoları bile ellerinde patlamıştır. Binaenaleyh karşımızda, millete hizmet etmek yerine kendi içindeki çıkar kavgaları, şaibeli kurultaylar ve yetki savaşlarıyla birbirini yiyen bir “bizans tiyatrosu” vardır. Bu trajikomik kavga göstermektedir ki; kendi içindeki hırsızlık ve usulsüzlük iddialarını dahi çözemeyip mahkemelik olanlar, bu aziz milletin geleceğine asla yön veremezler. Kılıçdaroğlu’nun amacı gerçekten CHP içerisindeki yolsuzlukları, hırsızlıkları, usulsüzlükleri ve partideki Fetö ile bağlantılı olan kişileri demarke etmekse ve bunda samimi ise; CHP’lilerin burada Kılıçdaroğlu ile kavga etmek yerine ona destek vermeleri gerekmektedir.