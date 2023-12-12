Müthiş zayıflama çayı: Diyet sonunda kiloların geri alınmasına set çeken ilişkin çay tarifi! Herkesi şaşkına çevirdi!
Ekmek ölçülü tüketildiği zaman kilo aldırmaz. Ancak ekmeğin yanında bir de kalori oranı yüksek yiyecekler tüketirseniz, bu kilo almanızı sağlayacaktır. Diyet yapıp geri kol alanlar buraya, sindirim sistemini düzene sokan ve bağırsakların çalışmasını sağlayan bu bitki çayları, vücutta biriken ödem ve toksin gibi zararlı maddeleri de yok ediyor!
Müthiş Zayıflama Çayı Tarifi Nasıl Yapılır?
Müthiş Zayıflama Çayı Tarifi İçin Malzemeler
1 tatlı kaşığı toz zencefil
1 tatlı kaşığı toz zerdeçal
1 çubuk tarçın
2 poşet yeşil cay
Yarım limon (suyu sıkılıp kabuğuyla konulacak)
4-5 tane karanfil
Müthiş Zayıflama Çayı Tarifi Nasıl Yapılır?
İyi akşamlar hanımlar yaz yaklaşırken süper bir yağ yakıcı çay tarifim var.
Umarım faydasını görürsünüz.
Bütün malzemeleri bir tencereye koyuyoruz üzerine 1 litre kaynamış su koyup kapağı kapatıyoruz.
Demlenmesini bekliyoruz.
Gün içinde tamamını bitiriyoruz.
Her gün yeni hazırlamalıyız.
Sabahları aç karnına bir bardak mutlaka içiyoruz.
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