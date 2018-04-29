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Müthiş hamle! Asgari ücretin 1.5 katı maaş verilecek

Çalışma Bakanlığı ile TEB arasında imzalanan protokole göre, 2 bin yardımcı eczacı istihdam edilecek. Yardımcı eczacılara verilece maaş ise asgari ücretin 1.5 katı olacak.

29 Nisan 2018 Pazar 10:25
Müthiş hamle! Asgari ücretin 1.5 katı maaş verilecek

Hükümetin başlattığı istihdam seferberliği sağlık sektöründe de etkisini gösterdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Türk Eczacıları Birliği (TEB) arasında geçtiğimiz hafta imzalanan protokol kapsamında Eylül 2018'e kadar 2 bin yardımcı eczacının istihdam edilmesine karar verildi.

Kanunla belirtilen düzenlemeye göre yardımcı eczacıya asgari ücretin 1.5 katı maaş verilmesi kararlaştırıldı. TEB Başkanı Erdoğan Çolak, yeni uygulama hakkındaSABAH'a özel açıklamalarda bulundu.
 
HİZMETTE KALİTE ARTAR
 
Yardımcı eczacıların alacağı maaşın kanunla belirlendiğini belirten Çolak, düzenlemenin mesleki gelişime katkı sağlayacağını, istihdamı teşvik edeceğini belirtti. Çolak, "Uygulama eczacılık kalitesini artırır, halk sağlığını korur, vatandaşın daha iyi hizmet alması konusunda yardımcı olur" diye konuştu. Yardımcı eczacılara teklif edilebilecek minimum ücret, asgari ücretin bir buçuk katı olan 2.405 TL'ye tekabül ediyor.
 
YARDIMCI ECZACILIK NEDİR?
 
2018 yılından itibaren eczacılık fakültesinden mezun olacaklara 1 yıl süreyle yardımcı eczacılık yapma şartı getiren kanuna göre yardımcı eczacı "2013 ve daha sonraki yıllarda eczacılık fakültesinde okumaya hak kazanmış olup mezun olduktan sonra serbest eczane açmak veya serbest eczanelerde mesul müdür olarak çalışmak için en az bir yıl müddetle hizmet sözleşmesine bağlı olarak mesul müdür eczacı ile birlikte serbest eczanelerde veya hastane eczanelerinde çalışan eczacı" şeklinde tanımlanıyor. 

 

Haber Tarihi: 29 Nisan 2018 Pazar 10:25
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