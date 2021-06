Müthiş buluş: Amerikalıları endişelendiren Gaziantepli VİDAR’a sahip çıkıldı!

Gaziantepli Müslüm İncedal’ın ürettiği elde taşınabilen hava radar sistemi VİDAR, Havelsan, Aselsan, Emniyet Genel Müdürlüğü le Türk Silahlı Kuvvetlerinin İstihbarat Daireleri tarafından kıskaca alındı. Amerikalıları endişelendiren buluşla ilgili İncedal iki defa Amerika Hava Kuvvetleri’nin Etik ve Bilim Kurulu’yla görüşmüştü.

Gaziantepli Müslüm İncedal’ın geliştirdiği lazer optik sistemiyle çalışan VİDAR hava radar sistemi Amerika Hava Kuvvetleri’nin ardından Aselsan, Havelsan, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Türk Silahlı Kuvvetleri İstihbarat Dairelerinin de radarına girdi. Amerika Hava Kuvvetleri’nin Etik ve Bilim Kurulu’nun dikkatini çeken VİDAR’la ilgili İncedal ile iletişim kuran Türk yetkililer VİDAR hakkında bilgi aldı. Ağır, büyük ve araç tarafında taşınabilen hava radar sistemlerinin daha gelişmiş halini elde taşınabilen bir kutu içerisine sığdıran İncedal’ın buluşu sahada operasyon yapan askeri birliğe büyük avantaj sağlıyor. Hava, kara ve denizde kullanılan askeri araçların tamamına monte edilebilen VİDAR, lazer sistemiyle çalıştığı için aldatılamıyor.

Amerikalıların geliştirdiği milyonlarca dolarlık hava taarruz teknolojilerinin arazideki bir düzensiz birlik tarafından artık çok düşük maliyete boşa çıkarılabileceğini ifade eden İncedal, “Bu donanımın Türkiye Cumhuriyetinde faaliyete girmesini ve desteklenmesini bekliyorum” dedi.

“VİDAR tespit, teşhis ve takip yapabiliyor”

Geçtiğimiz günlerde VİDAR’ın haberinin yayınlanmasının ardından Türkiye’de bulunan farklı emniyet ve savunma kuruluşlarının kendisini aradığını paylaşan İncedal, bu görüşmelerin somut süreçlere evrilmesini beklediğini söyledi. Mevcut hava radar sistemlerinin taşınabilir olmadığını, reaksiyon süreçlerinin çok düşük olduğunu belirten İncedal, “VİDAR görüntüleme mantığıyla çalışıyor. Görüntülemeyi aldatmak sadece kamuflajla mümkün olur. Ancak bu da çok zor. Optik lazer gördüğü bir nesneyi asla atlamaz. Radyo frekansı ve RF sistemler aldatılabilir ama lazer aldatılamaz. Şimdiye kadar dünyada düzenli olmayan askeri yapılar için hava radar sistemi üretilmemiş. Örnek verecek olursak VİDAR’ın Afganistan’daki bir kullanımı Amerikalılar için büyük risk oluşturacaktır. Mesela Suriye’deki Türkmen grupları Rusya’nın hava saldırılarına maruz kalıyorlar. Sürekli yer değiştiren bir birliğin arazide mevcut büyük hava radar sistemlerini taşıması mümkün değildir. VİDAR’ı tek bir kişi bile taşıyabiliyor. Havadan gelecek tehditleri tespit, teşhis ve takip edebiliyor” ifadelerini kullandı.

“Milyon dolarlık yatırımlar 500 dolarlık cihazla boşa çıkarılacak”

Testlerde göründüğü gibi 10 kilometre uzaklıkta uçan yolcu uçağının VİDAR tarafından tespit edilmesinin çok güzel bir örnek olduğunu sözlerine ekleyen İncedal, askeri birliklerin 10 kilometre uzaklıktaki bir hava tehdidini tespit ettiği anda 1 dakika bir zaman kazanacaklarını vurguladı. Bir dakikalık bir zaman diliminin askeri anlamda çok büyük bir zaman dilimi olduğunu ifade eden İncedal, “Amerika Hava Kuvvetleri’nin Etik ve Bilim Kuruluyla yaptığım görüşmede Amerika Hava Kuvvetleri’nin test pilotu Jaret Vella’da vardı. O bana “Bir kişi bu donanımı kaç liraya eline alabilir” şeklinde bir soru sordu. Artık hibrit savaşta kullanılan milyonlarca dolarlık hava taarruz teknolojileri arazideki bir birlik tarafından 500 dolara tespit edebilecek bir seviyeye inmiştir. Bu onların yaptığı milyar dolarlık yatırımların etkisinin arazideki birliğe karşı yitirmesine neden olacaktır. VİDAR’ın kullanım alanı çok geniştir” dedi.

“VİDAR şu an bizim askerimizin ihtiyacıdır”

Hatay’da Amanos Dağları’nda teröristlerin geçişlerde paramotor kullandığını söyleyen İncedal, “Paramotorlu geçişleri oradaki istihbarat birimleri tespit edemiyor. İstihbarat birimleri beni oraya test yapabilmek için davet ettiler. VİDAR şu an bizim askerimizin ihtiyacıdır. Arazideki geçici üst bölgelerinde arazide her gün operasyona çıkan timlerin VİDAR’a ihtiyaçları olduğunu düşünüyorum. Türkiye’de üretilen hava radar sistemleri tespit var takip çok az ama teşhis hiç yok. Teşhisle ilgili devletin askeri kademelerinden talep geldi. Bana “Senin sistemin teşhis yapıyor mu” diye sordular. VİDAR hem teşhis hem takip hem de tespit yapabiliyor. Test görüntülerinde görüldüğü gibi insansız hava aracının (İHA) 2,5 boyutlu görüntüyle teşhisi sağlandı. Hava taarruzunda kullanılan bir stinger füzesi 650 bin TL’dir. Bugün basit bir markanın 500 dolarlık İHA’sına bu füzeyi attığınız zaman bu pek anlamlı bir hareket olmuyor. Ancak bomba yüklü, hacim olarak büyük bir tehdit geliyorsa o zaman her türlü hava saldırısını yapabilirsiniz” diye konuştu.