Mutfakta yoğurdu daha sık kullanın!

Buzdolabında sahip olabileceğiniz en sağlıklı lezzetlerden biri belki de ilki yoğurttur. Sabah, öğlen ve akşam her zaman tüketebileceğiniz yoğurdu yemek tariflerinden birçok malzemenin yerine kullanabilirsiniz.

Tam yağlı yoğurt kullanın

Yapacağınız yemeğin tarifinde yoğurt kullanılması tavsiye ediliyorsa, o zaman mutlaka tam yağlı yoğurt kullanın.



Yağsız yoğurttan kaçının; çünkü sadece pişirdiğiniz şeylerin tadını ve dokusunu değiştirebilecek dolgu maddeleri ve stabilizatörler içeremez, aynı zamanda yağlı çeşitlerle aynı zengin lezzeti verme özelliğine sahip değildir.

Mayonez yerine yoğurt kullanabilirsiniz

Pişirmede yoğurt kullanmaya başlamak için en kolay yol, diğer süt veya mayonez türleri yerine kullanmaktır. Tariflerde mayonez kullanımı isteniyorsa "ne gerek var" deyip, bunu yoğurtla yüzde 50 oranında değiştirebilirsiniz.

Hele hele tavuk, ton balığı, yumurta veya patates salatasına mayonez yerine tamamen mis gibi yoğurt kullanabilirsiniz. Bir sosun içine mayonez yerine yoğurt ilave edebilirsiniz. Mayonezden daha lezzetli olacaktır.

Et veya balık marinesini yapın

Yoğurtla eti marine ederseniz, harika olur. Yoğurt ete sarılıp nemli ve lezzetli olmasını sağlayan bir katman oluşturur. Yoğurdun içine zeytinyağı, biraz tuz ve biber karışımı ve biraz limon suyu koyun. Hardal, kıyılmış sarmısak, taze otlar veya baharatlar gibi şeylerle zenginleştirip sarmalayabilirsiniz. Tavuğunuzu ve balığı yoğurtla marine edip, buzdolabında birkaç saat bekletir, ondan sonra pişirirseniz, deymeyin tadına!.

Ekşi krema yerine kullanın

Buzdolabınızda her zaman ekşi krema bulunmayabilir. Hem zaten hep söylüyoruz; raflardan aldığınız ambalajlı ürünler kimyasal katkılarla doldurulmuştur. Bu katkıların sağlığımızı sinsi sinsi kemirdiğini artık dünya âlem biliyor. Onların yerine yine yoğurt kullanabilirsiniz. Ayrıca dip soslarda da fırında patateste de rahatlıkla uygulayabilirsiniz.

Çorbaya veya makarnaya krema yerine kullanın

Ağır kremayla zenginleştirilmiş çorbalar ve makarnalar gerçekten de lezzetlidir ama bazen çok ağır olabilir. Dedik ya raftan aldıklarınızdan kaçının.. O kremalar yerine patates veya domates gibi yoğun çorbaların içine servis etmeden önce bir kaşık yoğurt ilave ederseniz lezzetine lezzet eklersiniz. Çorbaları kremsi hale getirir, aynı zamanda biraz kalınlaştırır ve lezzetleri dengeleyen tat verir. Makarnada da krema yerine yoğurt kullanabilirsiniz..